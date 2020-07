Bolivianos se arriesgan a ingerir desinfectante para no morir por Covid-19

Cochamba, Bolivia.- En la ciudad boliviana de Cochabamba se repite una escena cada mañana: largas filas de personas que esperan comprar dióxido de cloro para ingerirlo con la esperanza de combatir el coronavirus.

El uso de este compuesto químico desató una controversia política en el país. Mientras que el gobierno interino de Jeanine Áñez lo desaconseja al igual que organismos internacionales, mientras que simpatizantes del expresidente Evo Morales que actualmente controlan el poder legislativo lo promueven.

Por su parte, la FDA lo cataloga como un desinfectante que puede dañar la salud y advirtió por primera vez sobre su consumo en 2010.

¿Por qué la gente ingiere el desinfectante?

La gente de Cochabamba ha acudido a este producto en medio de la desesperación de saberse en una de las ciudades más castigadas por el Covid-19. El principal problema que enfrenta esta región del centro es que sus hospitales públicos y servicios funerarios se han visto rebasados, por lo que en semanas recientes llegaron a observarse ataúdes y fallecidos en las calles.

Bolivianos esperan formados para comprar dióxido de cloro en una farmacia en Cochabamba, Bolivia, 17 de julio de 2020. Aumenta la recolección de cadáveres en Cochabamba y La Paz. (AP Foto/Dico Solis)

Andrés Poma, un profesor de 34 años, dijo a The Associated Press que él toma dióxido de cloro para prevenir el contagio de Covid-19 porque, según le dijo un familiar, al ingerirlo se recuperó. "Tengo miedo, hay que intentar", dijo. "¿Qué vamos a hacer? ¿Esperar a que me muera en la puerta del hospital o en la puerta de mi casa?".

El doctor Antonio Viruez, del Hospital del Norte ubicado en la ciudad de El Alto, vecina a La Paz y donde están hospitalizados los pacientes intoxicados, se refirió al caso más grave en un informe difundido a medios.

Fernando Rengel, presidente de la sociedad científica de la ciudad, explicó que el miedo y la desesperación están llevando a la gente a consumir el producto.

"Esto viene de muchos años atrás, que es milagroso que sana el cáncer, VIH, la malaria entre otras, pero no hay un estudio científico que pruebe que cura alguna enfermedad".

El último reporte del Ministerio de Salud da cuenta de un acumulado de 52,218 casos y 1,942 decesos. Cochabamba reporta un total de 5,926 casos y 437 muertos, teniendo la tasa más alta de letalidad a nivel nacional.

¿Qué es el dióxido de cloro?

Según la OPS, el dióxido de cloro es un gas de color amarillo-rojizo utilizado como blanqueador que al mezclarse en agua genera iones clorito. Ambas especies químicas son altamente reactivas, por lo que tiene capacidad de eliminar bacterias y otros microorganismos en medios acuosos. Sin embargo, el organismo no recomienda utilizar ningún producto a base de este compuesto bajo ninguna circunstancia —trátese de pacientes contagiados o no— porque no hay evidencia sobre su eficacia y su ingesta o inhalación podría ocasionar graves efectos adversos.