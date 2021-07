California exigirá que empleados estatales estén vacunados contra COVID

ESTADOS UNIDOS.- California exigirá a todos los empleados estatales mostrar constancia de haber sido vacunados contra el COVID-19 o de lo contrario someterse a pruebas semanales, en medio de un aumento de casos en la región, particularmente entre la población no vacunada.

La nueva norma entrará en vigencia el mes entrante, anunciaron el lunes las autoridades del estado que cuenta con unos 238 mil empleados estatales.

BREAKING: California to require proof of COVID-19 vaccination or weekly testing for all state workers, health care employees as the Delta variant continues to spread. https://t.co/6um89w78I5 pic.twitter.com/0Wq2SPep8N

Un 62% de todos los californianos elegibles están totalmente vacunados, pero en semanas recientes las autoridades han estado luchando en sus intentos para lograr que más gente se inocule.

La variante Delta ha estado impulsando los contagios de COVID-19 en el estado, conformando el 80% de los casos. Las hospitalizaciones también están aumentando aunque siguen estando muy por debajo de lo que estaban en el invierno.

Because of the increase in the Delta variant,California will require state employees and all health care workers to show proof of covid vaccination or get weekly testing and wear masks. pic.twitter.com/ssK2OW2nvf