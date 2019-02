Le llaman ‘ARk’ y su poder destructor es mayor al de la falla de San Andrés

Redacción/SIPSE

Cancún.- El futuro del estado de California, en los Estados Unidos, no es nada alentador, según los pronósticos de algunos expertos estadounidenses del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y del Servicio Geológico Nacional (USGS).

La razón: un fenómeno del clima extremo difícil de predecir conocido como Río Atmosférico o ARk (Atmospheric River 1000, por sus siglas en inglés) el cual produce una columna de vapor que se libera en forma de lluvia y nieve, y cuyo poder destructor es mayor al de un terremoto originado en la falla de San Andrés.

Nevadas intensas, lluvias severas, ventarrones de hasta 200 kilómetros por hora y súbitas inundaciones son algunos de los efectos que produce este evento climatológico, que golpeó recientemente la costa oeste de Estados Unidos el pasado 12 y 13 de febrero, dejando en San Francisco y Oakland unas dos pulgadas de agua y seis personas muertas.

Conocida también como “The Other Big One” (en referencia al próximo megasismo que hipotéticamente sacudirá las ciudades asentadas en California, EU, y Baja California, México), la rara megatormenta causará tres veces más daños que un terremoto de 8.0 grados en la escala de Richter y pérdidas valuadas, hasta el momento, en 725 mil millones de dólares.

Según la estación local de noticias de San Francisco KRON4, el NWS calcula que el próximo azote pluvial será catastrófico, durará semanas y desplazará a 1.5 millones de personas en su intento por escapar del agua, sobre todo en las áreas cercanas al Valle Central y el Desierto Mojave.

En tanto, el Cuerpo de Ingenieros del Ejercito de los Estados Unidos estima que la Cuenca de Los Ángeles sufriría “escurrimientos épicos” que se originarían en las montañas de San Gabriel. Además, el Valle se volverá completamente inaccesible al resto de la nación norteamericana

Los 100 científicos que tratan de anticipar al gobierno y la comunidad para aminorar los efectos del siguiente Río Atmosférico, han encontrado pruebas geológicas de megatormentas producidas en los años 212, 440, 603, 1029, 1418 y 1605 de nuestra era.

La bahía de San Francisco sería la más destruída si el fenómeno ocurre mañana, el próximo año o dentro de un siglo.

Al día de hoy, California ha sobrevivido a un periodo de intensa sequía de cinco años, lo que podría dar un giro de 180 grados con las “inundaciones bíblicas” que puede producir “The Other Big One”.