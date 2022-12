Cancelan una caminata espacial rusa por una fuga en la EEI

La NASA y Roscosmos cancelaron el miércoles por la noche una caminata espacial de dos cosmonautas rusos cuando se estaban preparando para salir de la Estación Espacial Internacional debido a una aparente fuga de refrigerante de una cápsula espacial acoplada.

Sergey Prokopyev y Dmitri Petelin no estuvieron en peligro, ni tampoco otros astronautas del puesto orbital, indicó el Centro Espacial Johnson de la NASA. Los cosmonautas se habían puesto sus trajes espaciales y habían despresurizado un compartimento estanco cuando se identificó la fuga en un video en vivo.

Tonight's spacewalk with cosmonauts Sergey Prokopyev and Dmitri Petelin is on standby as mission controllers assess flakes seen leaking from the Soyuz MS-22 crew ship. pic.twitter.com/jC5X1oaEDh

Es la segunda vez que los cosmonautas han tenido que cancelar la caminata. En su primer intento, el 25 de noviembre, tenían previsto trasladar un radiador de un módulo adosado a la estación espacial a otro. En esa ocasión se produjo un problema con las bombas de refrigerante en los trajes Orlan de los cosmonautas, fabricados en Rusia.

En el incidente del miércoles, los especialistas en tierra vieron un flujo de fluido y partículas en las imágenes de una cámara que graba en vivo desde el espacio, y registraron una caída de presión en los instrumentos procedente de la cápsula Soyuz MS-22 que llevó a Prokopyev y Petelin, junto con el astronauta de la NASA Frank Rubio, hasta la EEI en septiembre.

Tonight's spacewalk with cosmonauts Sergey Prokopyev and Dmitri Petelin is cancelled as mission controllers evaluate the impact of a coolant leak seen on the Soyuz MS-22 crew ship. The space station is in good condition and the Expedition 68 crew is safe. pic.twitter.com/olEblc4NEO