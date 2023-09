Cápsula Dragon ilumina el cielo en su regreso a Florida

Tras seis meses en el espacio, la cápsula Dragon de SpaceX se separó de la Estación Espacial Internacional (EEI) para descender en las costas de Florida, alrededor de las 11 de la noche del domingo.

A bordo de la Crew-6, se encontraban los astronautas de la NASA Stephen Bowen, quien fungió como comandante de la misión y el piloto Woody Hoburg; el astronauta de los Emiratos Árabes Unidos, Sultan Alneyadi y Andrey Fedyaev, cosmonauta de Roscosmos.

El 2 de marzo, el Centro Espacial Kennedy, en Florida fue sede del despegue de la cápsula Dragon, que se dedicó a realizar desde tareas de mantenimiento en un laboratorio orbital, así como investigaciones de alto valor científico.

Antes de emprender su regreso al planeta Tierra, Bowen dedicó unas palabras emotivas y de agradecimiento a todos aquellos que estuvieron involucrados en la misión.

En la cuenta de la NASA y SpaceX en X (antes Twitter), se encuentran videos que muestran el momento del despliegue de los paracaídas principales.

Lo más impresionante fue ver el rayo de luz de varias tonalidades que generaba la cápsula al entrar, como resultado de su velocidad de entrada.

La transmisión en vivo sigue disponible en la cuenta de la NASA, sólo que la persona que quiera verla completa, tendrá que disponer de al menos dos horas de su tiempo.

