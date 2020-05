Descubren que el primer caso de COVID-19 en Francia fue en diciembre

Cortesía Europa Press

MADRID.- El responsable de reanimación de los hospitales Avicenne y Jean Verdier de París, Yves Cohen, ha informado de que se han realizado las pruebas del coronavirus a muestras de pacientes tratados en los últimos meses por neumonía y varios de ellos han dado positivo, el más antiguo de ellos el 27 de diciembre. Los primeros casos fueron confirmados por las autoridades francesas el 24 de enero: dos en París y otro en Burdeos.

Cohen ha explicado en declaraciones a la cadena BFMTV que se hicieron las pruebas de coronavirus porque los pacientes dieron negativo por gripe. "De los 24 pacientes, uno del 27 de diciembre dio positivo por coronavirus", ha apuntado. Cada muestra fue procesada varias veces para garantizar que no había errores.

Sin embargo, Cohen no ha querido concretar si el paciente del 27 de diciembre fue el "paciente cero" de la epidemia, aunque sí ha revelado que superó la enfermedad. El hallazgo de un "paciente cero" ayudaría a comprender el contagio del virus.

Según los resultados, publicados en el International Journal of Antimicrobial Agents, se trata de un hombre de 43 años de origen argelino pero que lleva años residiendo en Francia.

El doctor ha explicado que el paciente pasó 15 días enfermo y que contagió a sus dos hijos, pero no a su mujer, trabajadora de un supermercado. El paciente dijo que no sabía cómo se contagió, ya que no había viajado.

El boletín del coronavirus de las autoridades francesas de este lunes recoge la muerte de 306 personas debido a la Covid-19 durante las últimas 24 horas, con lo que el total de fallecidos asciende a 25.201.

La OMS pide buscar más casos en pruebas hechas meses atrás

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dicho que los resultados no son "sorprendentes". "Es posible que se encuentren más casos", ha señalado el portavoz de la OMS, Christian Lindmeier, en una reunión informativa de la ONU en Ginebra.

De igual forma, ha animado a otros países a revisar los registros de casos de finales de 2019, alegando que esto daría al mundo una "nueva y más clara imagen" del brote.

(Con información de El Mundo)