‘Cerdos y ratas pueden vivir con respiración rectal’, TMDU

Tonatiúh Rubín

JAPÓN.- Científicos Los cerdos y roedores son capaces de respirar por el recto en situaciones de emergencia, señala un estudio publicado en la revista científica "Med".

Al igual que otros organismos acuáticos, estos mamíferos poseen la habilidad de utilizar sus intestinos para respirar.

Hasta ahora se desconocía si los mamíferos contaban con capacidades similares, pero el estudio prueba que existe la respiración intestinal en ratas, ratones y cerdos, señala la investigación dirigida por la Universidad de Medicina y Odontología de Tokio (TMDU, por sus siglas en inglés) de Japón y Cincinnati Children's de Estados Unidos.

En estos casos, el oxígeno gaseoso o líquido suministrado a través del recto rescató a los animales en dos modelos de falla respiratoria.

Takanori Takebe, autor principal del estudio, adelantó que sus hallazgos podrían ofrecer un nuevo paradigma para ayudar a los pacientes críticamente enfermos con insuficiencia respiratoria, que en la actualidad son tratados con soporte respiratorio artificial.

Los investigadores diseñaron un sistema de ventilación para administrar oxígeno puro a través del recto de los ratones. Sin el sistema, ningún ratón sobrevivió más de 11 minutos en condiciones extremadamente bajas de oxígeno, pero con la ventilación el 75 por ciento sobrevivió casi una hora en condiciones de bajo oxígeno, consideradas letales.

ONLINE NOW: Okabe et al. @TakebeLab show that intrarectal delivery of liquid oxygen is effective in attaining systemic oxygenation in rodent and porcine models of severe respiratory failure, potentially offering an additional route of oxygen administration in critical illness.