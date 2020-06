Checa estos cinco consejos para limpiar tu estufa de cochambre

La limpieza del hogar nunca fue tan crucial para nuestra salud como lo es ahora. Debido a la cuarentena por el Covid-19, muchos nos hemos dedicado a encontrar métodos y consejos para mantener limpia nuestra casa, en especial la cocina y su elemento principal: la estufa.

Antes debemos entender que el principal enemigo de una estufa es el cochambre. Este no es más una mezcla de grasa quemada, óxido de hierro, pelusa, polvo y otros elementos que se acumulan debido al uso prolongado. Si no limpias tu estufa del cochambre, no sólo te arriesgas a un problema de salud, sino que a la larga el aparato no funcionará apropiadamente haciendo que gastes mucho dinero en gas.

Cierto es que la tarea de retirar el cochambre puede resultar engorrosa y hasta complicada, por ello te presentamos estas cinco ideas para que limpiar tu estufa te resulte sencillo:

Consejos para limpiar tu estufa

Remojo y jabón

Calienta agua y agrega jabón, con un estropajo reparte la mezcla por toda la estufa y deja actuar por algunos minutos.

Vinagre y bicarbonato de sodio

Forma una pasta con los ingredientes y con ayuda de un trapo espárcela sobre la superficie que quieras limpiar. Espera unos 15 minutos y después talla con un estropajo y agua caliente.

Estropajo de metal

Pon a remojar la superficie sucia con agua caliente y detergente o bicarbonato de sodio, y después talla enérgicamente con el estropajo, siempre y cuando la superficie no sea de acero inoxidable, porcelana o antiadherentes.

Amoniaco

Solo debes agregar unas gotas diluidas de amoniaco en agua para limpiar la cocina. Nota mental: después de la limpieza enjuaga muy bien todo antes de usarlo nuevamente.

Sal y limón

Mezcla el jugo de 7 limones con 3 cucharadas de sal de grano y 2 cucharadas de bicarbonato de sodio; y aplícala sobre la estufa y hornillas.

Con estos sencillos consejos, tu estufa se mantendrá limpia y libre de cochambre.

(Con información de redes sociales y Kiwi Limón)