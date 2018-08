¡No te lo pierdas! Habrá noche de estrellas fugaces

Agencia

CIUDAD DE MEXICO.- Si hay algo que no puede faltar cada verano son las perseidas o las también conocidas como Lágrimas de San Lorenzo. Las estrellas fugaces tienen su inicio cada verano a finales de julio y se desarrollan hasta mediados de agosto. En concreto, este verano se podrán contemplar desde el 17 de julio hasta el 23 de agosto, pero los días con mayor actividad serán las madrugadas del 10, 11 y 12 de agosto.

El fenómeno tiene lugar anualmente cuando la Tierra atraviesa el rastro del cometa Swift-Tuttle, que fue descubierto por primera vez en 1862 y es el mayor objeto en pasar repetidamente cerca de la Tierra del que se tiene conocimiento. El rastro de ese cometa está formado por polvo y fragmentos, los cuales causan la lluvia de meteoros.

También te puede interesar:

"A diferencia de la mayoría de las lluvias de meteoros, que tienen un pico corto de altas tasas de meteoritos, las perseidas tienen un pico muy amplio, ya que la Tierra tarda más de tres semanas en atravesar la amplia estela de polvo cometario", dijo Jane Houston Jones, del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. Este año, el espectáculo cósmico será especialmente visible entre el 11 y el 13 de agosto.

Además, este año el 11 de agosto habrá luna llena, lo que dejará un cielo muy oscuro para poder disfrutar mucho mejor del espectáculo.

Según Bill Cooke, meteorólogo de la NASA, en una noche despejada los observadores podrían llegar a ver entre 60 y 70 meteoros por hora. "La Luna es muy favorable para las perseidas este año, y eso hará que las perseidas sean probablemente la mejor lluvia de 2018 para las personas que quieran observarla", afirmó Cooke al portal Space.com.

The best meteor shower of the year is almost here! Here’s how and when to watch the #Perseids ✨ pic.twitter.com/RxIvLYwPfj