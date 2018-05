NASA enviará un mini helicóptero a Marte en 2020

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace pocos días el canal del Youtube del NASA Jet Propulsion Laboratory publicó un video en el que muestra su nuevo proyecto: un pequeño helicóptero que la agencia espera llevar a Marte para poder explorar con mucho más detalle la superficie del planeta rojo.

De acuerdo con el portal El Espectador, se trata de un dispositivo que pesa tan solo 1,8 kilogramos y está soportado sobre cuatro flexibles patas. El tamaño del cuerpo principal, como lo cuenta la agencia de noticias “N+1”, no es mayor a una pelota de softball. Es cuadrado y, además, está dotado con unas cuchillas que le permitirán volar a una velocidad diez veces superior a la de un helicóptero en la Tierra. También tiene células solares para cargar sus baterías de litio.

“La idea de un helicóptero volando por los cielos de otro planeta es emocionante. El ‘Helicóptero de Marte’ es muy prometedor para nuestras futuras misiones de ciencia, descubrimiento y exploración a Marte”, dijo en un comunicado publicado por la Nasa Jim Bridenstine, administrador de la Nasa.

El objetivo es que este artefacto sea lanzado en julio de 2020 a bordo del rover Mars 2020, un robot que busca determinar si hubo o hay algún signo de vida en el planeta vecino. De igual forma, esta misión pretende evaluar si las condiciones para que un humano visite la superficie marciana son seguras.

"Explorar el planeta rojo con Mars Helicopter de la NASA ejemplifica un matrimonio exitoso de innovación científica y tecnológica y es una oportunidad única para avanzar en la exploración de Marte en el futuro", aseguró por su parte Thomas Zurbuchen, administrador asociado de la Misión Científica de la NASA. "Después de que los hermanos Wright demostraron hace 117 años que el vuelo controlado y sostenido era posible aquí en la Tierra, otro grupo de pioneros estadounidenses puede demostrar que lo mismo se puede hacer en otro mundo".

Lo valioso de esta pequeña nave es que, como lo dice la Nasa, si no funciona, la misión de “Marte 2020” no se verá afectada. Pero en caso de que funcione, "los helicópteros pueden tener un futuro real como exploradores de vuelo bajo y vehículos aéreos para acceder a lugares no accesibles por tierra".