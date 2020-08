¿Ya conoces a la científica mexicana que descubrió cómo debilitar al Covid-19?

Ciudad de México.- La científica mexicana Mónica Olvera de la Cruz encabezó a un grupo de investigación que ha descubierto un método para debilitar la infección del Covid-19, esto luego de detectar una vulnerabilidad en la proteína spike del coronavirus SARS-CoV-2.

Olvera de la Cruz se licenció en Física por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 1981 y obtuvo el título de doctora en la Universidad de Cambridge durante 1985. Originaria de la Ciudad de México, la especialista se centra en el desarrollo de modelos de autoensamblaje de moléculas heterogéneas, es decir la recuperación de estas a partir de una distribución planeada.

Fue en 1986 cuando se incorporó a la Universidad Northwestern, en EEUU, donde ha hecho su más reciente descubrimiento en torno al SARS-CoV-2. En esa casa de estudios también es profesora de materias como Ciencia e Ingeniería de Materiales, Química, entre otras disciplinas que llega a impartir.

Su experiencia la ha podido compartir en otros centros de estudio, pues también ha pasado por universidades como la de Princeton y ha formado parte de órganos especializados, tales como el Comité Asesor de la Dirección de Ciencias Físicas y Matemáticas de la NSF y el Comité de Ciencia del Estado Sólido, del Consejo Nacional de Investación; así como la Junta editorial de macromoléculas del Journal of Polymer Science B: Polymer Physics.

Binding of SARS-CoV-2 Spike Protein to Receptor https://t.co/1JteXtH2Ws @acsnano from Monica Olvera de la Cruz @monicagroup @NorthwesternU /PSW @PSWnano #COVID #SpikeProtein #nano pic.twitter.com/Jr0IWLJVM2