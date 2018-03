Científicos trabajan en saludable alimento: ¡papas de medusas!

Agencia

Dinamarca.- Un equipo de científicos daneses liderado por Mathias Clausen, ha inventado un método para transformar rápidamente los cuerpos gelatinosos de las medusas en un aperitivo crujiente, similar a los 'chips' de patata.

De acuerdo con el portal Science Daily, el investigador de la Universidad del Sur de Dinamarca quedó intrigado al morder una medusa ―un producto típico para la cocina asiática, pero raro para Occidente― y percibir un crujido inesperado. Entonces Clausen quiso entender "la transformación del gel blando en esta cosa crujiente", para lo que recurrió a su experiencia en biofísica y bioquímica, informa el portal RT.

"Usando etanol hemos creado 'chips' de medusa que tienen una textura crujiente y podrían ser de interés gastronómico", comentó el autor del estudio.

También te puede interesar: ¿Puedes morir de amor? Aquí te decimos

En Asia, el cuerpo de la medusa se marina con sal y alumbre de potasio durante semanas para producir una textura crujiente. Sin embargo, el método desarrollado por el equipo danés permite hacerlo en unos pocos de días.

Your New Favorite Chip Flavor Could be Jellyfish - https://t.co/fM91JsDfRe pic.twitter.com/6YauNHT6t0