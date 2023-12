Científicos luchan por crear el primer sincrotrón de México

Los científicos mexicanos siguen su lucha de crear el primer sincrotrón de México, a pesar de que su proyecto no lograra avanzar por segunda vez.

Al ver las limitaciones del país para desarrollar una infraestructura científica tan compleja, optaron por establecer una alianza a nivel regional con quienes impulsan esfuerzos similares, denominada como Greater Caribbean Light Source Initiative (GCLSI).

"Ahora de lo que se trata es de ver cómo podemos sumar esfuerzos en esta alianza para que empecemos a trabajar sobre la posibilidad de que se construya, si no un sincrotrón en México, por lo menos uno en el Gran Caribe, y que incluya a México, Colombia, toda Centroamérica" , señaló.

"Sabemos que ahorita, aunque se ha avanzado mucho en el tema sincrotrón en México, todavía no estamos lo suficientemente maduros para que continúe la idea en este contexto político ", dijoe en entrevista telefónica Víctor del Río, quien coordinaba el Comité de Asesoría Internacional del Proyecto Sincrotrón, en Hidalgo.

Un sincrotrón es un acelerador de partículas capaz de generar una luz más intensa que la del propio Sol, y que al iluminar la materia, en forma de un potente haz, permite conocer su estructura molecular.

Del Río, investigador del Instituto Real de Tecnología de Melbourne (RMIT), lo equipara con el Telescopio Espacial James Webb (JWST, por sus siglas en inglés), sólo que dirigido hacia el mundo microscópico.

Una herramienta de gran valor para industrias como la de la biotecnología, en el desarrollo de nuevos fármacos y vacunas.

Sin embargo, el uso de los sincrotrones no se limita a la medicina, ya que también es posible analizar muestras minerales, yacimientos de petróleo, materiales de la industria del acero y el carbón, fósiles, reliquias históricas y obras de arte.

Es decir, una facilidad de este tipo, de dimensiones semejantes a las de un estadio deportivo, congrega tanto a físicos ingenieros e informáticos, como a químicos, biólogos, matemáticos, historiadores, arqueólogos y profesionales del arte, entre otros especialistas.

Con un capital semilla de 500 millones de pesos y la instauración de un órgano coordinador (REFORMA, 17/06/19), el sincrotrón en Hidalgo parecía prácticamente una realidad, previsto incluso para estar listo en 2025.

Al ser una iniciativa tan ligada al gobierno de Omar Fayad, recientemente designado Embajador de México en Noruega, todo se vino abajo en cuanto terminó su gestión.

“El gobierno (estatal) decidió apoyar el proyecto; se consiguieron 500 millones de pesos aprobados por el Congreso de Hidalgo como capital semilla para empezarlo; se formaron dos comités, uno nacional y uno internacional, y se organizó todo un esquema jurídico para crear una institución que manejara los recursos” , recuerda Del Río.