¿Dañino? Te decimos el costo real por 'vapear'

ESTADOS UNIDOS.- La Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) está librando una guerra contra el 'vapeo' ('vaping') adolescente. El martes, la 'FDA' anunció el lanzamiento de "The Real Costs Of Vaping" (Los Costos Reales de Vapear), una nueva campaña publicitaria que buscará educar a los adolescentes sobre los efectos peligrosos del uso de cigarrillos electrónicos como 'Juul', que ha sido una obsesión común para la FDA en los últimos tiempos.

De acuerdo con Vanguardia MX, a continuación, puede ver un vídeo del anuncio para la campaña "Los Costos Reales de Vapear".

Como parte de la campaña de los anuncios, como el que se muestra a continuación, se colocarán en los baños de la escuela secundaria, según informó la revista 'Fortune'.

Además, la 'FDA' ha actualizado el sitio web de 'The Real Cost' (El Coste Real) para difundir la concienciación de los riesgos que toman los adolescentes cuando se ponen a vapear.

El anuncio sigue a una declaración previa hecha la semana pasada por la agencia, en la que el comisionado de la FDA, Scott Gottlieb, declaró que el uso de los 'vapores' por los jóvenes se había convertido en una "epidemia".

