¿Qué extinguió a los dinosaurios un volcán o un meteorito?

Ciudad de México.- La última gran extinción, aquella que ocurrió hace unos 66 millones de años, durante el Cretácico, y que acabó con la presencia de los dinosaurios en nuestro planeta de forma abrupta, ha sido objeto de más de una hipótesis a lo largo del tiempo, publicó NatGeo.

Una de ellas, quizá la más conocida, atribuye la catástrofe -para los dinosaurios, aunque no para el resto de mamíferos, que a partir de este momento disfrutaron de un periodo evolutivo de esplendor- al impacto de un gran meteorito, del cual, como resultado, se formó lo que hoy conocemos como el golfo de México. Otra variante apunta que esta extinción tuvo lugar como parte de una intensa lluvia de meteoritos que motivaron la generación de tsunamis, así como grandes y espesas nubes de polvo y cenizas que oscurecieron la Tierra causando un desplome global de las temperaturas en la Tierra.

De manera paralela, otra de las hipótesis sostiene que el asteroide cayó sobre las grandes reservas de petróleo de Chicxulub, dejando un cráter de más de 180 kilómetros de ancho,y lo cual provocó un enorme incendio que expulsó grandes cantidades de hollín a la atmósfera, con idéntico resultado.

Sin embargo, la del asteroide, no es la única causa en la que se apoyan los científicos para basar sus explicaciones. Al mismo tiempo, parece ser que durante aquel periodo de la historia geológica de nuestro planeta, la Tierra se encontraba en un periodo muy activo en lo que a la actividad volcánica se refiere. Y este pudo haber sido el motivo por el que, en lo que es la zona de la India, se abrieron en el suelo una gran cantidad de vetas volcánicas con un tamaño aproximado al de Francia.

Conocidas como las traps del Deccan o escaleras del Decan, estas vetas pudieron ser las responsables de, durante un millón de años, haber liberado la cantidad de gases de efecto invernadero suficiente como para haber elevado las temperaturas globales y haber envenenado los océanos, dejando la vida ya en un estado peligroso antes del impacto del asteroide.

Un debate más vivo que nunca

Aunque la hipótesis del meteorito es de las más conocidas y aceptadas, los científicos se encuentran a día de hoy bastante lejos de un consenso respecto a esta cuestión. Además, ahora, la reciente publicación de dos estudios independientes en la revista Nature, han proporcionado fechas más precisas de las erupciones del Cretácico, y una de las evidencias más sólidas hasta el momento de que las traps del Deccan podrían haber jugado un papel relevante en la desaparición de los dinosaurios.

De este modo, siempre se había pensado que la Tierra estuvo sometida a un calentamiento progresivo durante los 400.000 años previos al impacto del meteorito, periodo durante el cual, la temperatura de nuestro planeta aumentaría gradualmente en unos 5 ºC, y que sería después, con la llegada de meteorito, que se produciría una caída dramática de la temperatura. Algunos pensaron que las escaleras del Deccan podrían haber sido responsables de hasta el 80% de este calentamiento. Sin embargo los nuevos estudios contrarrestan la vieja visión.

Una desafortunada cadena de acontecimientos

En el primero de ellos titulado The eruptive tempo of Deccan volcanism in relation to the Cretaceous-Paleogene boundary y liderado por la geocronóloga de la Universidad de Liverpool, Courtney Sprain, se ha centrado en la datación de la lava de las erupciones volcánicas de las traps del Deccan. Así, las pruebas realizadas con el método del argón-argón para la datación del basalto, sugieren que estas erupciones se produjeron unos 600.000 años después del impacto del asteroide.

Si las trampas Deccan dieron lugar al calentamiento global, tuvieron que ser originadas por las emisiones de dióxido de carbono -CO2- previas a que la lava comenzara a fluir. La explicación es plausible, dada la cantidad de CO2 que los científicos observan en las fugas de los volcanes modernos, incluso cuando no están en erupción. También el aumento en el volumen de lava después del impacto, relacionan los dos eventos directamente. El impacto del meteorito podría haber golpeado al planeta de forma tan violenta que precipitara las erupciones del Deccan a alta velocidad.

El otro estudio, también publicado en Nature, titulado U-Pb geochronology of the Deccan Traps and relation to the end-Cretaceous mass extinction, y liderado por el también geocronólogo Blair Schoen, en este caso de la Universidad Princeton, basó su atención en el estudio de los cristales de circón atrapados en las capas de basalto expulsadas en por el volcán. Los circones se pueden fechar con precisión usando la descomposición del uranio lo que proporcionó a los científicos las ventanas de tiempo en las que se produjeron las erupciones de manera bastante exacta.

Estas fechas sugieren que las erupciones del Deccan se produjeron en 4 episodios intensos, en lugar de hacerlo de forma continua y prolongada. "Un pulso tuvo lugar justo antes del impacto del asteroide, lo que sugiere que el impacto no provocó las erupciones, afirma Schoene. Sin embargo, es posible que este gran pulso haya jugado un papel relevante en la extinción", añade.. "Es muy tentador decirlo, sin embargo nunca ha existido una idea clara de cómo exactamente estas erupciones podrían causar directamente tales extinciones".

"Aunque en los estudios hay diferencias, en gran parte están de acuerdo con el calendario general de las erupciones de Deccan", añade Schoene. "Si combinamos los conjuntos de datos, existe un acoplamiento perfecto", concluye.