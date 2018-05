¡Nos engañaron! El gel antibacterial no te protege

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La diarrea es un problema de salud pública y una de las principales vías de infección son las manos contaminadas, y aunque muchas personas recurren al uso de gel antibacterial es una medida que realmente no las protege de los virus y las bacterias, afirmaron infectólogos.

En conferencia de prensa, Raúl Romero Cabello y Carlos Javier Sánchez, del Hospital General de México, explicaron que la concentración de alcohol en estos productos es tan baja que no garantiza la eliminación de microorganismos, ni siquiera el alcohol puro.

“El gel antibacterial con alcohol en lugar de proteger, hace que se adhieran más las bacterias”, indicó Carlos Javier Sánchez.

De acuerdo con Excelsior, la diarrea infecciosa es una de las enfermedades más comunes en los niños menores de cinco años, y en los adultos representa un problema que en ocasiones puede ser muy serio..

El correcto lavado de manos con agua y jabón es un elemento importante para reducir su incidencia.

“El lavado no debe sustituirse con el uso de geles, todo mundo cree que con embarrarse el gel están protegidos, pero no es así. En todo caso este producto debe utilizarse después de lavarse las manos y no con demasiada frecuencia porque además de resecar la piel, hace resistente a las bacterias”, subrayó Romero Cabello.

En temporada de calor y principalmente cuando hay lluvias, se incrementa la probabilidad de infecciones diarreicas, las cuales 99 por ciento de la población ha sufrido alguna vez en su vida.

El manejo de alimentos y bebidas contaminados, heces fecales en el ambiente y hábitos higiénicos deficientes, son los principales focos de infección.

Los síntomas son evacuaciones frecuentes y líquidas, que hacen perder electrolitos y llevar a una deshidratación severa, siendo ésta el principal riesgo para la salud.

La ingesta de líquidos y particularmente suero oral, son la mejor forma de reponer los electrolitos (azúcar y sodio) que necesita el cuerpo, pues la falta de hidratación puede causar la muerte, sobre todo en menores de cinco años y adultos mayores.

El uso de algunas sustancias con antiséptico intestinal y acción antibacterial local como la nifuroxazida, ayudan a crear una capa gelatinosa en el estómago disminuyendo el número de evacuaciones y atacando las bacterias que causan la diarrea.

Cuando se trata de diarrea por virus, por lo regular estas remiten por sí solas, pero en cualquier caso si persisten más de 14 días hay que acudir al médico.