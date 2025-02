Cofepris alerta: venta ilegal de Paradise, empresa ligada a Fox

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) emitió una alerta esta semana respecto a la comercialización ilegal de productos elaborados con extractos de cáñamo.

Entre las marcas señaladas se encuentra Paradise, empresa vinculada al expresidente Vicente Fox, además de Doctor CBD, Join't me, CBDFX, Tryp, Crazy Eats y Kanabi.

Estas marcas no cuentan con la autorización ni la evaluación que exige la Ley General de Salud Pública para su venta, según informó COFEPRIS (CNBC, 2025).

Vicente Fox, former President of Mexico, opened a marijuana chain called Paradise. It focused on selling THC and CBD products and used Fox's image to promote it. It was shut down by COFEPRIS, Mexican sanitary body, due to alleged breach of health regulations. pic.twitter.com/UcYDPQOXID