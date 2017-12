¿Quieres lucir más joven? Este color de cabello te favorece

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Todas las mujeres, y algunos hombres, han pensado en teñirse el cabello al menos una vez en la vida: muchas personas lo realizan constantemente para mantener una apariencia joven y casual, ya sea para tapar las canas o para experimentar con colores inusuales. Sin embargo, debes estar consiente que no todos los tonos te ayudan a lucir como quieres, al contrario aumentan tu edad y modifican tus facciones.

De acuerdo a Get The Look, la apariencia influye en la percepción que tenemos de las personas, según han demostrado diversos estudios. Lo mismo sucede con el color del cabello, un estudio reciente publicado en el Diario de Psicología Escandinava demostró que los hombres se sienten más atraídos por las mujeres con el cabello castaño, las rubias les parecen un poco intimidantes y las pelirrojas más exóticas.

Apostarle a un nuevo tinte puede ser una gran idea, ya que además de darnos una nueva apariencia, si elegimos el color y la técnica adecuada podemos resaltar nuestro tono de piel e incluso nuestra facciones. Precisamente, eso lo que la técnica Hair contouring, ofrece.

1. Mechas californianas. Como todo en la vida, al teñir tu cabello también debes ser precavida y hacerlo con medida, a menos que quieras un resultado poco favorable. En el caso de las mechas o el balayage, aplicar demasiada luz en tu cabello te aumentará al menos cinco años la edad inmediatamente.

2. Tonos cenizos o apagados. Es cierto que experimentar siempre es divertido y excitante, pero, sin importar el tono de tu piel, usar un tonalidades con poco brillo o color pueden darle a tus facciones un aspecto con 10 años más.

3. Negro. Si tu cabello no es negro, evita pintarlo completamente de este color, ya que, aunque luce espectacular, es uno de los que provocan que tu rostro luzcan con más años de los que tiene.

4. Rojizo extremo. Dicen que en la vida nada es gratis y en los looks tampoco. Es así que, si quieres lucir un estilo edgy o rockero te recomendamos pintar tu pelo de esta manera siempre y cuando estés dispuesta a lucir mucho más grande.

5. Colores pastel. Pese a ser divertidos y tener mucho estilo, éstos presentan más de una desventaja, entre las que destacan ser uno de los tonos más caros y difíciles de mantener, ya que se deslavan rápidamente, aumentarte increíblemente la edad al ser faltos de brillo.

Para sacarle mayor partido a tus facciones es importante que tomes en cuenta que:

Los tonos más oscuros se utilizan para estrechar y dar profundidad a tus facciones.

a tus facciones. Los claros alargan gracias a su capacidad de reflejar la luz.

Por lo tanto, debes jugar con ambas intensidades de color para crear la ilusión óptica de unos rasgos más definidos, pero antes debes analizar tu tipo de rostro para elegir dónde colocar el tono claro y oscuro, informó CMujer.