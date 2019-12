Comer chile disminuye el riesgo de muerte

Agencia

ITALIA.- Si te encanta comer chile muy picante, la ciencia reveló que tienes menos índices de sufrir un ataque cardíaco, inlcusive menos riesgo de muerte, hasta un 23%.

De acuerdo a un estudio que se publicará el 24 de diciembre en el 'Journal of the American College of Cardiology', pero que ya se encuentra en el portal 'Science Direct', el cual, se llevó a cabo por expertos de la salud, italianos.

En la investigación se mencionó que comer chiles puede reducir el riesgo de muerte en un 23% y hasta un 34% si solo se habla de enfermedades cardiovasculares, solo si los comes mínimo cuatro veces por semana.

También te puede interesar: Los hombres con barba son más infieles: estudio

Los sujetos estudiados en estas pruebas fueron 22 mil 811 adultos italianos, considerados desde 2005 a 2010; conforme se basan sus hábitos alimenticios, y con el transcurso de los años, se fue evaluando paulativamente su estado de salud.

Así que entre más picante sea el chile, más beneficios para la salud de las personas puede brindar. Esto se debe a que en el picor se encuentra una sustancia llamada capsaicina, la cual es recomendada para resolver los dolores neuropáticos, si se aplica de forma tópica.

A pesar de que en este estudio se menciona que los chiles picantes son muy buenos para la salud, se desconoce en qué manera hacen esta función, se piensa que aumenta la fuidez de la sangre o mejora lo flora intestinal.

(Con información de la Tribuna)