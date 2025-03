¿Cómo ayuda el Jin Shin Jyutsu a reducir el estrés y la ansiedad?

El Jin Shin Jyutsu es una técnica japonesa ancestral que busca restablecer el equilibrio energético del cuerpo humano.

Su enfoque se basa en la aplicación de presión suave en puntos específicos, ayudando a reducir el estrés, mejorar el bienestar emocional y aliviar tensiones físicas.

A diferencia de otras terapias alternativas, esta técnica no requiere intervenciones invasivas ni equipo especializado.

