¿Cómo destapar un oído lleno de cera? Trucos sin riesgos

Destapar un oído lleno de cera es una acción muy común. Si has llegado a este artículo vas por buen camino: porque en internet existen remedios inofensivos para oídos tapados, pero también algunos trucos que pueden poner en riesgo la salud de los pacientes, llevándolos incluso a cirugía de cabeza y cuello.

Así que lee atentamente el siguiente artículo fundado en información científica publicada el 29 de enero de 2020 por Garret A. Horton, Matthew TW Simpson, Michael M. Beyea y Jason A. Beyea, de las Universidades Queens y Western de Ontario Canadá.

¿Qué pasa cuando hay mucha cera en el oído?

De aculumarse el cerumen y no tratarse correctamente, las molestias pueden ser:

Dolor agudo tanto en el exterior de la oreja como en el interior del canal auditivo

tanto en el exterior de la oreja como en el interior del canal auditivo Sensación de agua goteando dentro del oído

dentro del oído Silbido permanente en el oído, conocido como Tinnitus .

Pérdida de la audición que puede agravarse con el paso del tiempo

¿Por qué tengo mucha cera en los oídos?

Hay razones naturales y de hábitos. La compactación de esta sustancia se debe a la edad: el 10% de los niños y el 33% de adultos mayores lo padecen, pues en ellos el modo de limpieza automática no funciona al 100% en sus orejas. Pero también puede deberse a los siguientes malos hábitos:

Uso regular de hisopos o cotonetes con punta de algodón ( Q-Tips )

) Manipulación constante del canal auditivo con los dedos

Uso frecuente de audífonos

¿Cómo sacar un tapón de cera?

En el estudio, “Manejo del cerumen: revisión clínica actualizada y enfoque basado en evidencias para médicos de atención primaria” Horton, Simpson, M. Beyea y A. Beyea identifican tres tratamientos de primera línea sin riesgos.

Agua y sal

Esta combinación descompone el cerumen compactado y se recomienda hacer uso de ella como primer tratamiento, para evitar procedimientos más invasivos como la irrigación o extracción manual. A estos métodos se les conoce como cerumenolíticos, es decir, que disuelven el cerumen. Sigue estas instrucciones:

Llena una taza con agua tibia y agrega una cucharada de sal y disuelve. Moja un algodón con esa mezcla, inclina la cabeza y deja caer algunas gotas de esa agua salada en el oído. Mantén la cabeza inclinada por 3 minutos a fin de que la sustancia lleve completamente el conducto auditivo. Pasado ese tiempo, inclina la cabeza en sentido contrario, deja que se drene la mezcla de agua y sal y limpia toda la cera que salga de por tu oreja.

Aceite mineral (aceite para bebés) o docusato de sodio (o glicerina)

Debe recurrirse a estas sustancia si el agua con sal no funcionó. El aceite para bebés es muy popular y el docusato de sodio es empleado para tratar el estreñimiento en bebés, pues ablanda las heces. Ambos se comercializan sin receta médica. Su efecto es igual al de la glicerina. Sigue los siguientes pasos:

Con la ayuda de un algodón o cuentagotas, aplica 3 ó 4 gotas de aceite o docusato de sodio en tu oreja. Deja reposar 1 ó 2 días para que el cerumen se ablande. Pasado ese tiempo, usa una pera de goma para rociar agua tibia en el canal auditivo. Inclina la cabeza mientras te irrigas y deja que el agua escurra fuera. Cuando termines, sácate suavemente con una toalla.

Si estos remedios no eliminaron tu molestia, debes consultar a tu médico. No sigas por cuenta propia. Un profesional debe hacerte un diagnóstico y procederá a realizar lo siguiente:

Irrigación

Este procedimiento requiere el uso de una irrigación suave con una jeringa o un irrigador eléctrico. Es el procedimiento más común empleado por los profesionales de la salud familiar. Pero cuidado: lo tiene que realizar un profesional porque no todas las personas son aptas para este procedimiento. Si no sabes cuál es el estado de tu tímpano, puedes provocar una infección en el oído medio que derivará en complicaciones graves y hasta fatales. También, antes de proceder, el médico debe descartar otras variables que sólo un profesional es capaz de identificar.

Eliminación manual

Es un método seguro y eficaz en manos de un profesional de la salud. Respecto a la irrigación, su ventaja es esta: al canal auditivo no se le vertirá ninguna sustancia, lo que reduce la probabilidad de infecciones sobre todo en pacientes cuya inmunidad está comprometida por otras enfermedades o con obstrucciones físicas en esa zona del cuerpo.

¿Qué produce cera en los oídos?

El cerumen es producto del sistema de limpieza natural del conducto auditivo externo. Protege nuestra audición de microbios y del constante movimiento de nuestra mandíbula. Es una sustancia cerosa hidrófoba, es decir, que repele el agua como el aceite o los hidrocarburos.

Lo normal es que el cerumen salga solito del oído por las noches o mientras masticas. Pero cuando este mecanismo deja de funcionar, la cera se acumula, genera un tapón y las molestias se hacen presentes en los pacientes.

Velas óticas para los oídos (conoterapia)

Finalmente, no podemos dejar de mencionar las velas que extraen el cerumen compactado. Al procedimiento se le conoce como conoterapia. Siendo rigurosos periodística y científicamente hablando, su eficacia no está comprobada. Por tanto, Sipse.como y Novedades no recomiendan esta opción.

La organización sin fines de lucro Clínica Mayo, de los Estados Unidos, es contundente al respecto. Sobre las velas óticas afirma:

“No se recomienda este procedimiento para la oclusión por cerumen. Las investigaciones demostraron que las velas óticas no funcionan y que pueden ocasionar lesiones, como quemaduras, obstrucciones del conducto auditivo e, incluso, perforaciones”.

Si las molestias persisten y ya hiciste los tratamientos de primera línea 1 y 2 recomendados arriba, consulta con tu médico y, sobre todo, no sigas escarbando en tu oído con clips, hisopos u horquillas para el cabello. Lo único que logras con ello es empujar el cerumen hacia el fondo, compactándolo más, y poniendo en riesgo tu tímpano, el cual puedes perforar de manera involuntaria, provocándote sordera irremediable.