¿Cómo lucir más atractiva? La ciencia te da consejos

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO. - ¿Crees que la belleza lo es todo en la vida? Si tu respuesta es sí, ¡estás en un error! La ciencia encontró que no todo tiene que ver con la apariencia física y que para atraer a una persona o lograr el éxito, primero tienes que trabajar en tus actitudes.

¿Cómo lucir más atractiva sin caer en lo superficial?

Una conversación

De acuerdo con información del portal de noticias Televisa Espectáculos, el psicólogo estadounidense Arthur Aron encontró que una buena conversación logra estimular ciertas regiones del cerebro, igual que lo hace el sexo.

Sonreír

¡Una sonrisa es mejor que una cara bonita! Estudios suizos encontraron que la sonrisa es el atributo más fuerte y atractivo del ser humano.

También te puede interesar: ¿Por qué las personas con tatuajes son más atractivas?

Cuidado dental

Los dientes blancos, proporcionados y uniformes resultan atractivos en ambos sexos, según una investigación de la universidad Central Lancashire, en Inglaterra.

Confianza

Un estudio publicado en el periódico británico The Independent encontró que la confianza en uno mismo generar poder, lo que hace que los demás nos admiren.

Ser tú misma

Para sobresalir no es necesario mentir. Un estudio realizado en China indicó que no tienes que fingir ser alguien que no eres, ya que los seres humanos se sienten atraídos por las similitudes que encuentran en otros.

Recuerda que con el tiempo la belleza física acaba y lo que permanece es nuestra esencia.

¿Qué es lo que hace más atractiva a una mujer?

e acuerdo un artículo publicado por Frontiers in Psychology, además de tu aspecto físico, tu voz y el olor de tu cuerpo son importantes para determinar qué tan atractiva resulta una mujer.

Los autores analizaron estudios sobre la atracción publicados de 1977 a la fecha para examinar la importancia de los factores: visual, auditivo y olfativo, y encontraron que percibir atracción por alguien no se debe únicamente a la apariencia física, sino a una combinación de múltiples factores, entre ellos, el olor corporal y la voz.

Sin embargo, entre más antiguos los estudios, más enfocados estuvieron solamente hacia la apariencia física; así que los investigadores esperan que su publicación sirva de inspiración para realizar más investigaciones sobre la naturaleza multimodal de la percepción de las personas, pues estos factores son inseparables en el mundo real.