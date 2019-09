¿Cómo quitar el dolor muscular por ejercicio?

Agencia

Ciudad de México.- Cuando no estás acostumbrado a hacer ejercicio y te decides a comenzar es normal que los primeros días tu cuerpo duela tanto que no puedas mover un sólo músculo, este dolor no debería durar por mucho tiempo y es completamente normal.

También te puede interesar: Ejercicio: aliado contra la pandemia de diabetes en México

Este dolor suele desaparecer conforme tu cuerpo se acostumbra a su nueva rutina y deja tras la vida sedentaria. Para quienes apenas comienzan a realizar ejercicio y sienten este tipo de dolor, la buena noticia es que existen tips que pueden ayudar a calmar este dolor.

Cómo quitar el dolor muscular tras hacer ejercicio

Estirarse

Estirar el cuerpo ayuda a relajar los músculos esto hace menos probable que se sufra una lesión, si te estiras luego de una rutina de ejercicio aminoras la posibilidad de sufrir dolor tras el entrenamiento, indica University of Tampa.

Come un plátano

El potasio puede ayudar a combatir la deshidratación causada por el ejercicio y los tirones musculares a mitad del entrenamiento. A veces medio plátano antes del ejercicio y medio después puede ayudar con el valor diario recomendado.

Masaje

El masaje es una técnica de liberación para aliviar molestias también en el ambito deportivo. Si sufres dolores tras el ejercicio, una buena sesión de masaje puede ser sumamente útil para aliviarlo. No es necesario ser un masajista profesional, basta con identificar la zona afectada y dar masaje.

Baño caliente

El baño caliente ayuda a llevar sangre al área afectada por el dolor muscular para disminuir la tensión y rigidez de los músculos.

Agua con sal

Si tienes una tina de baño podrías usar agua con sal para aliviar tu tensión muscular. Puedes usar sal marina, sal del Himalaya, bicarbonato sódico o vinagre de manzana. Estos ingredientes sacan el exceso de agua y ácido láctico de los tejidos dañados y reduce la inflamación.