Estos son los 'secretos' para ser más sexy

CIUDAD DE MÉXICO.- Todos tenemos momentos de vanidad y aunque existen muchos tipos de belleza, hay una serie de cosas que están ligadas con la parte científica, informa el portal de noticias Muy Interesante.

Ten sentido del humor

Todos disfrutan pasar un buen rato y reír es una de las maneras más fáciles de hacerlo, aunque funciona diferente, dependiendo del sexo.

El estudio Production and appreciation of humor as sexually selected traits elaborado por el departamento de psicología de varias universidades —como Westfield State College en Westfield Estados Unidos, la University of Western Ontario en Londres, entre otras— demostró que existe una diferencia entre lo que el sexo femenino y el masculino encuentran de atractivo en el sentido del humor. Por ejemplo, las mujeres disfrutan de hombres que las hagan reír, mientras que ellos buscan parejas que sean acertadas a sus chistes.

Sonríe

Esta sencilla acción tiene efectos positivos en la manera en que otras personas te ven. Según la University of British Columbia las mujeres que sonríen son más atractivas para los hombres que aquellas que no lo hacen. Las hace ver más amables e indica que son receptivas a involucrarse amorosamente. El estudio mostró un resultado muy diferente en cuanto a los varones, quienes se perciben como más atractivos cuando muestran una actitud de orgullo o arrogancia.

Arréglate

Un estudio realizado en la Universidad de California en Los Ángeles demostró que una imagen personal limpia es atractiva para la mayoría de las personas. Existen varias características que están relacionadas con una personas sana y que cuida de sí mismo como el cabello limpio, buena postura y un peso adecuado. Los resultados mostraron que un cuerpo atlético es un factor importante cuando se trata de atracción, porque demuestra que la persona está motivada y tiene control de su cuerpo.

No te estreses

La atracción va mucho más allá de las características físicas, un estudio publicado en el diario científico Royal Society Publishing demostró que los niveles altos de cortisol —la hormona del estrés— interfieren con los niveles de testosterona de los hombres, lo que los hace menos llamativos.

Otro estudio encontró que los hombres con niveles altos de testosterona suelen tener sistemas inmunológicos más fuertes, además son percibidos como más atractivos.

Usa más rojo

El color rojo está asociado con pasión, calor y en muchas culturas con el sexo. De hecho, existe una conexión entre el período de ovulación de las mujeres y su preferencia por este color.

En un experimento se encontró que es tres veces más probable que una mujer elija vestirse de rojo cuando se encuentra en el momento más fértil de su ciclo menstrual, lo que sugiere que son más receptivas sexualmente.