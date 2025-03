Conoce a la barbera más anciana del mundo: Shitsui Hakoishi

Por años, Guinness World Records se ha encargado de reconocer todo tipo de logros alrededor del mundo. Esta semana, aplaudió a Shitsui Hakoishi, una mujer japonesa que a sus 108 años, se convirtió en la barbera más anciana del mundo.

Recibió su certificado oficial por parte de la franquicia internacional el 5 de marzo, en un gimnasio de Nakagawa, ubicado en la prefectura de Tochigi, al noreste de Tokio. En su discurso, agradeció a sus clientes, ya que gracias a ellos, es que obtuvo un reconocimiento tan impresionante.

imagine walking into the barbers and getting the sickest skin fade from an 108-year-old barber 😤 pic.twitter.com/JAQgh3fPar