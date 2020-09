Contagios en fiestas familiares preocupan a médicos

Monterrey.-Existen casos de contagio múltiple con una característica en común: La transmisión del virus que causa el Covid-19 ocurrió durante un fiesta familiar.

Por ejemplo, entre los casos que atiende, el neumólogo Abelardo Elizondo enlista por lo menos 15 familias cuyos miembros están contagiados, desde la familia nuclear hasta la extendida, por asistir a un festejo de este tipo.

Otro caso fue el de una mujer mayor de 70 años que celebró su cumpleaños organizado por sus hijos y nietos. Diez resultaron contagiados y la cumpleañera fue internada en el hospital.

"Creo que esto (la reapertura) no va a funcionar porque la sociedad no está cumpliendo su parte", dijo Elizondo, jefe de división de Neumología de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax.

