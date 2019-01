Usar la copa menstrual podría ahorrarte miles de pesos

Agencia

MÉXICO.- Una mujer invierte al mes, por lo menos, 100 pesos durante su periodo de menstruación, que al multiplicarlos por 12 meses derivan en unos mil 200 pesos, que durante 30 años, tiempo aproximado que dura una mujer en edad reproductiva, se traducen en unos 36 mil pesos. Lo anterior se descarga en la compra de toallas sanitarias, productos de higiene íntima, pantiprotectores, entre otros artículos.

Lo anterior fue una de las razones por las que Carol, interesada en el cuidado ambiental y en su bolsillo, decidió cambiar tampones y toallas sanitarias por una copa menstrual con un costo de 700 pesos y con duración de ocho años. Al igual que ella, otras mujeres añadieron no solo los beneficios económicos, sino a su salud y al medio ambiente, indica el portal de noticias Excélsior en su sitio web.

Prácticamente me olvido que tengo período, no siento el molesto bajón, puedo tener control de mis periodos, me resulta muy práctico su traslado, no hay olores, no contamino, pero lo más importante es que me acepto y dejé de rechazarme en mi periodo cosa que había aprendido por herencia de mis ancestras”, precisó una de ellas.