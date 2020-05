Coronavirus: Confinamiento y sus efectos en las personas con Alzheimer

ESPAÑA.- El confinamiento social al que nos ha recluido la contingencia sanitaria derivada de la pandemia por coronavirus ha evidenciado los principales problemas y retos en el ámbito de la salud, sobretodo de aquellas personas que sufren algún tipo de trastorno mental como el Alzheimer u otro tipo de demencias, quienes de la noche a a la mañana han dejado de recibir los servicios y atenciones especializados que les son procurados para su bienestar.

El Manual MSD indica que la demencia es un deterioro mucho más grave de las capacidades mentales, y empeora con el tiempo. Los que envejecen normalmente pueden extraviar cosas u olvidar detalles, pero los que padecen demencia suelen olvidarlo todo completamente. Los afectados por demencia tienen dificultades para realizar tareas cotidianas como conducir, cocinar y llevar la economía familiar.

En su portal oficial, el libro de texto médico sobre enfermedades y tratamientos refiere que la demencia afecta principalmente a personas mayores de 65 años. Más del 50% de los ingresos en las residencias de ancianos son por demencia, y especialmente por la conducta negativa que a menudo la acompaña. Sin embargo, la demencia es un trastorno, y no forma parte del envejecimiento normal.

El confinamiento ha supuesto la ruptura instantánea de una rutina perfectamente asumida y asimilada por el paciente con demencia, quien ha visto trastocada su manera de vida: desaparición de horarios, no poder asistir al centro terapéutico de su asociación, no poder pasear sin ser increpado desde las ventanas y balcones, interrupción de sus terapias no farmacológicas específicamente concebidas y diseñadas para afrontar sus necesidades, no comprender la razón por la cual su manera de vida se ha visto quebrada, son entre otros, motivos más que suficientes para comprender que el aislamiento social para evitar la proliferación del Covid-19 ha acelerado la evolución de la demencia, con lo que se han perdido años de calidad de vida en tan solo dos meses.

La Confederación Española de Alzheimer (CEAFA) ha pedido tener en cuenta las necesidades específicas de las personas con Alzheimer ante la “nueva normalidad” para preservar la dignidad y el cumplimiento de los derechos de muchos miles de ciudadanos.

Deterioro físico y mental en el enfermo y su cuidador

La CEAFA indica que este confinamiento está provocando un profundo deterioro en la salud física y psicológica de la persona que, conviviendo con el paciente con demencia, asume la responsabilidad de su cuidado y atención. “Si de por sí es dura y compleja la convivencia con un familiar con Alzheimer, más lo es cuando no existe ningún momento de respiro en el día, cuando no puedes hacer entender a la persona enferma la nueva situación, cuando eres increpado e insultado por tus vecinos cuando, haciendo uso de tus derechos sales con tu familiar cinco o diez minutos a tomar el aire. Como consecuencia de todo ello, se espera en el corto plazo un empeoramiento importante en la salud de miles de personas cuidadoras que prácticamente han sobrepasado sus límites durante estos dos meses de confinamiento”, advierte la Confederación Española de Alzheimer.

La persona que asume el cuidado y atención de un familiar con demencia, presenta también un deterioro en su salud física y psicológica por este estado de alarma. Es por ello que las autoridades sanitarias solicitan la reapertura de recursos terapéuticos en los procesos hacia la “nueva normalidad”, ya que refieren que no pueden ni deben relegarse a los últimos momentos o fases de la contingencia sanitaria.