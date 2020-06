Coronavirus: Descubre qué rasgos puedes heredar de papá y de mamá

ESPAÑA.- La contingencia sanitaria derivada por la pandemia de coronavirus ha permitido que muchas personas a lo largo del planeta tierra, comiencen a valorar más su estado de salud y a cuestionarse sobre sus rasgos físicos, comorbilidades, enfermedades crónicas, así como sobre su herencia genética y el porqué de su tono de piel, tipo de cabello, grupo sanguíneo, etcétera.

La herencia genética determina muchos de los rasgos que se heredan del padre y de la madre y que se transmiten a los hijos.

De acuerdo con la enciclopedia médica Medline Plus, el ser humano presenta en sus células 23 pares de cromosomas, 23 heredados del padre y 23 de la madre.

Los cromosomas 1 al 22 son iguales en hombres y mujeres y se conocen como autosomas, el último par de cromosomas, el 23 representa los 2 cromosomas sexuales, que serán XX en mujeres o XY en hombres. Durante la fecundación el óvulo en las mujeres siempre aporta un cromosoma X, mientras que el espermatozoide podrá aportar un cromosoma X o un cromosoma Y, por lo que es la información genética paterna la que determinará el sexo biológico.

De acuerdo con Paula Penedo, portavoz del portal médico Veritas, hay una característica individual fundamental que se transmite por vía paterna: nuestro sexo biológico. Es por ello que a continuación compartimos cómo se transmiten algunos ejemplos, así como los mitos y verdades acerca de la herencia genética.

Lóbulos de las orejas

¿Te has fijado en que algunas personas tienen el lóbulo de la oreja pegado y otras lo tienen suelto? Pues bien, antiguamente se pensaba que este rasgo estaba vinculado a un solo gen, y que el alelo dominante era que determinaba que el lóbulo estuviese unido a la cara. Sin embargo, hoy sabemos que la herencia de este carácter es más compleja, pues se cree que está vinculada a varios genes. Aunque existan coincidencias entre padres e hijos, aún no conocemos con exactitud cuál es el patrón de herencia de este rasgo.

Hoyuelos

Los hoyuelos son esas pequeñas hendiduras en las mejillas, que normalmente aparecen cerca de la boca al sonreír. A menudo cambian con la edad, pues existen personas que nacen con ellos y que dejan de tenerlos cuando son adultos, mientras otras no los presentan desde el nacimiento.

Pues bien, los hoyuelos están relacionados con la genética. Se considera un rasgo altamente heredable, ya que es habitual que los hijos de las personas que los tienen también los presenten. Sin embargo, esto no ocurre siempre, es decir, a veces los progenitores tienen hoyuelos, pero sus hijos no. Por eso, algunos estudios sugieren que en este rasgo intervienen varios genes, y no uno solo dominante, como afirma la teoría más extendida en la actualidad.

Pecas

Las pecas, esas pequeñas manchas en la piel provocadas por un aumento del pigmento melanina, presentan una alta heredabilidad. Los hijos de padres con pecas, también tienden a tenerlas.

Hoy en día sabemos que el principal gen relacionado con las pecas es el MC1R, y que existen diferentes alelos en este gen relacionados con la cantidad de pecas. Sin embargo, existen otros genes, además de factores ambientales, que pueden influir en el número, patrón, tamaño y color de las pecas. Uno de los factores ambientales que se conoce es la exposición solar, que puede causar un aumento temporal del número de pecas.

Altura

Es normal pensar que la genética juega un papel importante en la altura, ya que, si nuestros padres son altos, lo más probable es que nosotros también lo seamos. De hecho, se estima que aproximadamente un 80% de la altura está determinada por factores genéticos. Lo que aún no está totalmente esclarecido son todos los genes responsables.

El color de los ojos

El color de ojos marrón es un rasgo dominante frente al color de ojos claro. Esto quiere decir que, aunque tengas los ojos marrones, puede que poseas un alelo relacionado con color de ojos marrones, y otro alelo con color de ojos azules. En tu caso, al tener un alelo dominante de color de ojos marrones, este fenotipo siempre se expresará, y por ello, tu color de ojos será marrón. Sin embargo, ¿qué ocurriría si tu pareja, al igual que tú, también tuviese un alelo que determine los ojos marrones, y otro que determine ojos azules? Pues bien, vuestro hijo podría adquirir los dos alelos que se corresponden con el color de ojos más claros, azul en este ejemplo, y al no presentar ninguna copia de color de ojos marrón, heredaría el color de ojos azul. Es importante aclarar, que es una explicación simplificada, ya que el color de ojos no se relaciona con un único gen.