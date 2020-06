Coronavirus: Educar a tus hijos con límites sanos es un acto de amor

MÉXICO.- La contingencia sanitaria derivada de la pandemia por coronavirus ha permitido que muchas familias puedan convivir y con ello descubrir puntos de oportunidad en la buena crianza de los niños, especialmente en los límites que un menor de edad sano debe tener en casa.

La lucha de poder en la crianza de los hijos suele ser fuente inagotable de conflictos. El niño quiere algo y peleará a capa y espada por ello, y sus padres intentarán hacerlo entrar en razón cuando ello que quiere no sea posible. Y si el límite no es claro, esta escena puede repetirse una y otra vez.

De acuerdo con el portal Familias.com, los padres escuchan a menudo a expertos, maestros, especialistas en comportamiento infantil y hasta leen informes, investigaciones, en donde se les dice que la falta de límites en un niño puede acarrear severas consecuencias.

Pero en realidad, en el día a día, la crianza de un hijo no es un problema matemático, y muchas veces los padres se encuentran con que no están seguros si ese límite que es suficiente y, en el peor de los casos, muchos ni siquiera saben cómo aplicarlos.

“Cría cuervos y te sacarán los ojos”, dice el dicho popular. En nuestra sociedad, muchas veces parecería que ello es justamente lo que estamos haciendo con nuestros niños. A muchos de nuestros abuelos les asombra ver cómo los niños de hoy son respondones, desafiantes, y siempre tienen una objeción a lo que dicen los adultos.

Fernanda González Casafús, especialista y portavoz de Familias.com, refiere que “Estamos criando hijos sin límites, o con límites poco claros, si no quieres que seamos tan drásticos. Pero no podemos negar que la generación infantil actual está marcada por ese desdibujamiento de la frontera entre la permisividad y la libertad, entre el mundo de lo que está bien y lo que está mal”.

Cuando los adultos cedemos a los caprichos de los hijos, estamos reforzando una conducta negativa. Por ejemplo, un niño que llora y patalea en medio del mercado porque quiere que su madre le compre una caja de chocolates, buscará la forma que el adulto haga caso de ello. Si sus progenitores ceden, el niño ha ganado la pelea y por seguro esa conducta negativa será repetida en el futuro.

Los adultos también requieren educarse proactivamente

Cuando no se puede, no se puede. Y esto los niños deben entenderlo. Conozco muchos padres que se endeudan hasta lo impensado por comprarle el capricho a su nene, y como no saben decirle que no, o no quiere que “se frustre” prefieren romperse la vida trabajando de más para comprar eso que la sociedad nos empuja a tener.

Si acostumbramos a ceder en cada rabieta de nuestros hijos estaremos fortaleciendo cada vez más esa conducta negativa, y así esto podría convertirse en algo habitual para obtener lo que desea.

Respecto a ello, Claudio Gustavo Rojas, psicólogo social, explica que “Lo que está pasando es que se rompió la comunicación cotidiana en la familia, los problemas son resueltos de manera primitiva y las responsabilidades hacia los hijos no son compartidas. Por otro lado, saber poner límites nos permite crear y fortalecer sentimientos de autonomía, valor personal, sociabilidad, creatividad y bienestar personal. Además, poner límites también es un acto de amor hacia los hijos e hijas”.

“Entender los límites como “acto de amor” nos sitúa en una perspectiva un tanto distinta respecto de lo que comúnmente asociamos con la palabra límite”, asevera el psicólogo.