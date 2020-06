Coronavirus: Propone la OMS una recuperación saludable y respetuosa del medio ambiente

SUIZA.- “La pandemia es un recordatorio de la íntima y delicada relación entre las personas y el planeta”, así inicia el Manifiesto de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a favor de una recuperación saludable de la pandemia por coronavirus.

El documento oficial que fue emitido por el Director General de la OMS, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante su participación en la 73.a Asamblea Mundial de la Salud, recalca la importancia de las decisiones que los actuales gobiernos tomen en los próximos meses, señalando que estas pueden fijar modalidades de desarrollo económico que causarán daños permanentes y cada vez mayores a los sistemas ecológicos que sostienen la salud humana y los medios de vida. Pero si se toman inteligentemente, pueden promover un mundo más saludable, más equitativo y más respetuoso con el medio ambiente.

Es así que el doctor Tedros se dio a la tarea de proporcionar algunas recomendaciones para una recuperación saludable y respetuosa con el medio ambiente, las cuales se detallan a continuación:

Los planes globales de recuperación tras la Covid-19, y en particular los destinados a reducir el riesgo de futuras epidemias, deben ir más allá de la detección precoz y el control de los brotes de enfermedades. También deben minimizar nuestro impacto en el medio ambiente a fin de reducir el riesgo en su origen.

En particular, es esencial que los establecimientos sanitarios estén dotados de servicios de agua y saneamiento, en particular de jabón y agua (que constituyen la medida más básica para interrumpir la transmisión del SARS-CoV-2 y otras infecciones), del acceso a una fuente de energía fiable (un servicio indispensable para llevar a cabo de forma segura la mayoría de los procedimientos médicos) y de protección laboral para los profesionales sanitarios.

Una transición mundial rápida hacia el uso de energías no contaminantes no solo supondría alcanzar el objetivo del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático de mantener el calentamiento global por debajo de 2oC, sino que también mejoraría la calidad del aire, de tal manera que los beneficios para la salud resultantes serían dos veces superiores al costo de la inversión.

Las enfermedades causadas por la falta de acceso a alimentos o los regímenes alimentarios poco saludables y altos en calorías son actualmente la principal causa de salud precaria entre la población mundial. Es necesario pasar rápidamente a regímenes alimentarios sanos, nutritivos y sostenibles. Si el mundo lograra cumplir las directrices de la OMS en materia de alimentación, se salvarían millones de vidas, se reducirían los riesgos de enfermedad y se lograrían reducciones importantes de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.

Muchos desplazamientos se pueden realizar de forma más eficiente en transporte público, a pie o en bicicleta, que en automóvil privado. Estos medios de transporte también son muy beneficiosos para la salud, ya que reducen la contaminación atmosférica, los traumatismos por accidentes de tránsito y la mortalidad debida a la falta de actividad física, a la que se atribuyen más de tres millones de defunciones anuales.

Hacer que el precio de los carburantes contaminantes refleje los daños que provocan permitiría reducir aproximadamente a la mitad los fallecimientos debidos a la contaminación del aire en el exterior, disminuir en más de una cuarta parte las emisiones de gases de efecto invernadero y recaudar ingresos equivalentes a un 4% del PIB mundial. Deberíamos dejar de pagar la factura de la contaminación a través de nuestros impuestos y con nuestros pulmones.

Lo más fundamental es tener en cuenta que la protección de la vida, los medios de sustento y el medio ambiente depende del apoyo de la población. Las políticas que no buscan únicamente aumentar al máximo el PIB, sino proteger y mejorar el bienestar, y los gobiernos que luchan contra el cambio climático y la destrucción del medio ambiente con el mismo rigor con el que ahora luchan contra la Covid-19 gozan de un apoyo público generalizado. Un ejemplo de ello son los millones de jóvenes que se han movilizado para exigir medidas no solo en favor del clima y la biodiversidad, sino también por el derecho a respirar aire puro y por su futuro en un planeta habitable.

