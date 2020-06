Coronavirus: Reafirma la OMS su postura sobre el uso del cubrebocas

ARGENTINA.- Utilizar o no el cubrebocas, sigue siendo una de las interrogantes de la sociedad ante la pandemia por coronavirus que asola actualmente a la mayoría de la humanidad. Es por ello que la Organización Mundial de la Salud (OMS) volvió a pronunciarse al respecto con el objetivo de aclarar esta duda.

El portal Chequeado.com se dio a la tarea de corroborar la postura de la OMS respecto a este tema, aseverando que de acuerdo con la última recomendación del organismo sobre el uso de barbijos o tapabocas. Este ahora advirtió a los gobiernos que “deberían alentar al público en general a usar máscaras donde hay una transmisión generalizada” y donde “es difícil el distanciamiento físico, como en el transporte público, en tiendas o en otros entornos confinados o abarrotados”.

La OMS fue muy puntual en no desaconsejar pero tampoco recomendar la utilización de los cubrebocas para la población en general, por considerar que se trata de una medida que podría causar una “falsa sensación de seguridad”, a sugerir su uso en las zonas en que el coronavirus SARS-CoV-2 tenga circulación comunitaria.

Te puede interesar: Coronavirus: Científica mexicana halla propiedades curativas en el mango ataúlfo

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, recalcó que el uso de este objeto no puede reemplazar las medidas de higiene, como el lavado de manos ni tampoco de distanciamiento social, que debe ser de por lo menos 1 metro, y más seguro aún, de 2 metros, según las recomendaciones del organismo.

Es así que la OMS mantuvo las sugerencias que había publicado el 30 de marzo último respecto al uso de cubrebocas, en las que indicaba que no recomendaba “el uso de máscaras para los miembros sanos de la población general porque hasta ahora no se ha asociado con ningún beneficio en particular” y que quienes debían portarlas eran únicamente “las personas con la enfermedad o las personas en contacto cercano con las personas infectadas”.

Ahora, respecto al uso de cubrebocas caseros, el organismo señaló que tienen que cumplir con algunos requisitos. Las telas más eficaces son el polipropileno, el algodón y el poliéster, y lo ideal es que las mascarillas tengan tres capas, explicó a la Agencia Efe April Beller, experta del Departamento de Emergencias Sanitarias de la OMS.

“La distancia es la mejor prevención que existe. Si no es posible, ¿por qué la tela? Porque las mascarillas quirúrgicas deben ser guardadas para el personal sanitario”, precisó Beller. Aún así hay una excepción para las personas mayores de 60 años, a las que se les recomienda, según la OMS, el uso de cubrebocas médicos cuando no es posible mantener la distancia recomendada.

Por otro lado, la OMS lanzó una serie de guías sobre el buen uso de máscaras, tanto médicas como de tela, en las que se hace especial énfasis en el lavado de manos antes y después de ponérsela o sacársela, solo tocarla por los elásticos, y en el caso de las reutilizables, lavarlas con jabón o detergente, en agua caliente.

"Our guidance also explains how to use a mask safely.



People can potentially infect themselves if they use contaminated hands to adjust a mask, or to repeatedly take it off and put it on, without cleaning hands in between"-@DrTedros #COVID19 pic.twitter.com/YO5eUQWdWv