Coronavirus: Descubre cuántas y cuáles emociones provoca la música en ti

MÉXICO.- La música se ha convertido en una excelente compañera durante el aislamiento social provocado por la pandemia de coronavirus. Las listas de reproducción de las diversas plataformas musicales han registrado los peculiares gustos de las personas en cuanto a las canciones y melodías existentes. Es por ello que se puede aseverar que las emociones humanas responden a los ritmos, tonos y variaciones de las piezas musicales.

Así lo dio a conocer un estudio realizado en conjunto por la Unidad de Psicofisiología Aplicada, de la Facultad de Psicología y el Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina, de la Facultad de Medicina, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

De acuerdo con el estudio publicado por la hemeroteca virtual Scientific Electronic Library Online (SciELO), se trató de un análisis estadístico que incluyó la participación de alrededor de 108 estudiantes voluntarios con una edad promedio de 22 años, de ambos sexos, de cuatro escuelas de nivel superior en los Estados mexicanos de Querétaro y Guanajuato. Las sesiones duraron 90 minutos cada una y se realizaron en un salón adaptado en cada centro pedagógico. En las sesiones de audición y atribución se tocaron 10 obras musicales: cinco del repertorio clásico, cuatro del inventario popular propio y ajeno, así como la sonorización del espectro magnético de una aurora boreal, un fenómeno natural.

El equipo mexicano de investigación refirió que “la música constituye un tipo de lenguaje acústico evolutiva y culturalmente seleccionado para la comunicación de estados emocionales, se puede suponer un acuerdo significativo entre evaluadores de una población homogénea en la atribución de términos de la emoción a segmentos musicales cuidadosamente seleccionados”.

Así como que la finalidad de la investigación pretendía “desarrollar y probar una técnica diseñada para el estudio de las emociones humanas provocadas por la música. En particular se estudia si diferentes piezas musicales evocan un acuerdo significativo en la selección de términos de la emoción previamente sistematizados entre una población comparable de sujetos humanos”.

“Se puede afirmar que hay secuencias musicales que estimulan un grupo de emociones específico y otras que evocan una respuesta más general para un tipo de emociones que tiene una polaridad determinada, como el ser agradables y vigorosas” detalló la conclusión de la investigación.

13 emociones ligadas a la influencia musical

Respecto al tema, la Universidad californiana de Bekerley, realizó una investigación dirigida por Alan Cowen, con el fin de detectar las 13 emociones que la música es capaz de generar en las personas.

El estudio, publicado en la revista académica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), ha enfatizado las 13 emociones que la música es capaz de desencadenar en las personas. Desde los sentimientos más positivos hasta los más derrotistas. Sea cuál sea la procedencia del sujeto que escucha y siente porque, para realizar el estudio, se tuvo en cuenta la opinión de diferentes personas de Estados Unidos y China.

El trabajo científico concluyó en que entre las 13 emociones asociadas a la música que los participantes de ambos países reconocieron, destacan las siguientes categorías: