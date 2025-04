Correr un maratón quema más que calorías: ¿Qué le pasa al cerebro?

Para muchos maratonistas, completar los 42,2 km de una carrera es tanto un reto físico como mental, de hecho, una nueva investigación sugiere que el cerebro hace mucho más que ayudar a soportar el dolor: podría estar literalmente quemando parte de sí mismo para mantener el cuerpo en movimiento.

Durante una carrera de resistencia extrema, como un maratón, el cuerpo agota sus reservas principales de energía. Primero consume glucosa proveniente de los carbohidratos, y luego recurre a las grasas.

Pero según un estudio reciente realizado en España, en condiciones extremas el cerebro también podría usar una fuente poco común de energía: la mielina.

La mielina es una sustancia grasa que recubre las fibras nerviosas del cerebro y la médula espinal. Actúa como el aislante de un cable eléctrico, permitiendo que las señales nerviosas viajen de forma rápida y eficiente.

Es fundamental para funciones como el movimiento, la percepción sensorial y las emociones.

Durante el maratón, sin embargo, los investigadores encontraron que esta sustancia podría comenzar a descomponerse temporalmente, posiblemente para ser usada como una fuente de energía de emergencia.

