¡Cósmico! NASA lanza cómic de la primera mujer en pisar la Luna

Gracias a la NASA, hemos visto increíbles misiones de exploración, dejando a la gente con más dudas de cómo es posible realizar algo tan impresionante en suelo desconocido.

Por esta razón, la agencia espacial estadounidense decidió lanzar el cómic ‘First Woman’ que tiene como protagonista a la Comandante Calista ‘Callie’ Rodríguez, quien se convierte en la primera mujer astronauta y la primera persona de color en pisar la Luna.

El personaje de Callie tendrá que enfrentarse a una dura misión en suelo lunar, pero no estará sola en su trayecto.

La Comandante tendrá a su lado a RT, quien según la NASA, es un robot creado con inteligencia artificial con el fin de acompañar a su humana y hacer de su estancia algo inolvidable.

RT fue nombrado en honor al padre de Callie, Arturo y para ser una máquina inteligente, tiene un sentido del humor y personalidad peculiar.

A pesar de que es un personaje ficticio, la NASA tomó como inspiración a las mujeres que dejaron su huella a lo largo de los años, como por ejemplo Valentina Tereshkova, quien en 1963 se convirtió en la primera mujer en el espacio.

Sally Ride se llevaría el papel como la primera mujer estadounidense en el espacio, en 1983. Mae C. Jemison (1992) y Ellen Ochoa (1993) se consagrarían como la primera mujer de color y la primera mujer latina en el espacio, respectivamente.

En 2008, Peggy Whitson comenzó a subir escalones al posicionarse como la primera mujer en servir como comandante de la Estación Espacial Internacional, mientras que Charlie Blackwell Thompson marcó un momento histórico al convertirse en la primera mujer en servir como directora de lanzamiento, en 2016.

Sin duda alguna, los escalones que cada una de ellas nos demuestra lo capaces y fuertes que pueden ser las mujeres.

Para fortuna del público curioso, podrás descargar la aventura de Callie y RT a través de la página de la NASA o bien, haciendo clic en el link que te aparece en el siguiente ‘tuit’.

Una vez dentro, podrás descargar totalmente gratis el cómic o si prefieres escuchar que leer, tranquilo, porque la versión en audio también está disponible

De igual forma, si quieres sentir la misión de la Comandante Rodríguez en 3D, sólo necesitas descargar la aplicación ‘NASA's First Woman’, disponible para Android y Apple.

In Issue No. 1 of our First Woman graphic novel, you followed Commander Callie Rodriguez on her trailblazing journey to the Moon. What's next for our comic book hero? Find out in Issue No. 2 - coming soon! Stay tuned at https://t.co/how8YicJq2! pic.twitter.com/5FVFDtBJxQ