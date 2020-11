Covid-19 arrebata la oportunidad de darle el último adiós a los muertos

Eduardo Alfredo Perez Ruiz

MÉXICO.- El último día que se reunieron en familia, el papá de Rocío bromeó como solía hacerlo, a quince días de ese encuentro la llamaron para decirle que su papá había muerto en el hospital por Covid-19.

Superar el deceso de una persona en medio de la pandemia ha sido doloroso no sólo por la pérdida, sino por la forma en la que sucedió: tan repentina y sin la posibilidad de despedirse, expresó Rocío.

A los ocho días de que su padre presentó síntomas de lo que parecía un resfriado común, fue hospitalizado, desde ese momento nadie de su familia volvió a verlo.

No se explican cómo pudo contagiarse, no salía, usaba cubrebocas, respetaba las medidas preventivas...

Desde el hospital no hubo videollamadas, sólo comunicación con una persona que les decía cómo iba, fue intubado y poco después falleció.

Duelo en la nueva normalidad

Rocío estaba en la Ciudad cuidando a su bebé recién nacido, así que no pudo ir a su pueblo para apoyarse en su familia. El duelo ha sido complejo porque no lo despidieron como hubieran deseado.

Ni siquiera pudieron velarlo como acostumbran en su pueblo, no pudieron enterrarlo como se hace con las personas que se aman, expresó, ni reunirse con quienes lo conocían para decirle adiós.

Además, tuvieron que aislarse porque seis integrantes de su familia, su mamá, cuatro hermanos y cuñada, resultaron contagiados en ese mismo tiempo.

"Hasta el momento no hemos podido enterrar sus cenizas (...) creo que esa es la parte difícil y lo que no te deja superar esta etapa, no te deja aceptar este dolor y que llegue la resignación, hasta la fecha no he visto a mi familia", expresó Rocío.

Sin tiempo para despedidas

Morir por Covid-19 es repentino, no da tiempo como otras enfermedades de prepararse para la muerte, es un virus nuevo que ha alterado la forma de vivir y de ser despedido al morir, refirió la presidenta del Instituto Mexicano de Tanatología A.C., Teresita Tinajero.

Hay negación como un mecanismo de defensa, luego coraje, rabia incluso contra el mismo ser que ha muerto, porque no se cuidó, porque murió o debido a que alguien bajó la guardia.

"Para los médicos es un cadáver, pero para la persona es su madre, su padre, hijo, esposo, hermano y no lo puede abrazar para despedirse de él, además te lo entregan incinerado", señaló Tinajero.

Esta celebración por el Día de Muertos es distinta, serán recordadas por primera vez las personas que fallecieron por Covid-19 y aunque no habrá forma de visitar las tumbas, lo importante es recordarlos, señaló la tanatóloga.

Para los seres amados siempre va a haber un lugar desde dónde venerarlos, expresó.