Impide que el virus entre a tu casa. Los expertos te dicen cómo

Ciudad de México.- Especialistas en enfermedades infecciosas, microbiología y aerosoles responden preguntas sobre los riesgos de entrar en contacto con el coronavirus durante las salidas esenciales fuera de casa y en entregas a domicilio.

¿Debo cambiarme de ropa y bañarme cuando llego a casa tras hacer la despensa? Si respetas el distanciamiento físico y haces sólo viajes al súper o la farmacia, los expertos coinciden en que no es necesario que te cambies de ropa o te bañes al regresar a casa. Sin embargo, lávate las manos.



- Al regresar a casa, ¿debo quitarme los zapatos y limpiar las suelas? Los zapatos pueden albergar bacterias y virus, pero eso no significa que sean fuente común de infección. Si tus zapatos son lavables, puedes lavarlos.

No se recomienda limpiar las suelas con una toallita húmeda desinfectante. No sólo se desperdicia la toallita, sino que llevas a tus manos gérmenes que se quedarían en las suelas o en el piso. Si tienes un hijo que gatea o juega en el piso, un miembro de la familia con alergias o alguien con el sistema inmune comprometido, un hogar libre de zapatos sería buena idea para la higiene en general.



- ¿Debería preocuparme por lavar la ropa? Lava tu ropa como normalmente lo harías. El nuevo coronavirus, al igual que el de la influenza, está rodeado de una membrana de grasa vulnerable al jabón. Lavar la ropa con detergente regular es suficiente para eliminar el virus, si es que había.



- ¿Cuánto debo preocuparme por contagiarme, si salgo a pasear al perro o a hacer ejercicio? Las posibilidades de contagiarte del virus cuando sales al aire libre son sumamente bajas, siempre y cuando conserves una distancia segura con respecto a las demás personas.



- ¿El virus puede estar en mi cabello o barba? No debes preocuparte por la contaminación viral de tu cabello o barba si estás practicando el distanciamiento físico. Incluso si alguien estornudara en la parte posterior de tu cabeza, cualquier gotita que cayera sobre tu cabello sería una fuente poco probable de infección.



- ¿Cuánto tiempo permanece el virus sobre la tela y otras superficies? Un estudio publicado en The New England Journal of Medicine, en marzo, revela que el virus puede sobrevivir, bajo condiciones ideales, hasta tres días sobre superficies duras de metal y plástico, y hasta 24 horas en cartón. La tela se comportaría como las fibras absorbentes del cartón, donde el virus se seca rápidamente.



- ¿Debo preocuparme por el correo, los paquetes o el periódico? El riesgo de enfermarse por manejar correspondencia o paquetes es sumamente bajo y, en este momento, sólo especulativo. No hay casos documentados de que alguien se haya enfermado por abrir un paquete o leer un periódico.