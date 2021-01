Covid: Por aumento de casos, agotan ivermectina; la ofrecen en redes

Guadalajara.- El incremento en los contagios de Covid-19 ha provocado que medicamentos se agoten en farmacias, mientras que revendedores aprovechen para ofrecerlos en redes sociales, como sucede con el antiparasitario ivermectina.

Y es que de cinco farmacias visitadas -tanto en el Centro Histórico de Guadalajara como en la Colonia Chapalita-, se encontró que tres de ellas no contaban con este medicamento, mientras que a otra sólo le quedaban cinco debido a la demanda de las personas para usarlo como tratamiento del Covid-19, de manera errónea, según especialistas.



"Se agotó, espero que me traigan más el viernes, pero no van a hacer muchas si acaso como 10 (cajas) (...) la verdad la gente se las está llevando porque dicen que funciona como un tratamiento contra el Covid", dijo una empleada de las farmacias visitadas.



En redes sociales, los vendedores ofrecen este producto desde un precio de 59 pesos la caja de dos tabletas y hasta en 220 la que contiene cuatro.

La mayoría de los revendedores son de otros estados, como Ciudad de México y Querétaro, que además cobran el costo de envío y piden una compra superior de 15 piezas.



Su alta demanda comenzó a partir de que en redes sociales se hicieron publicaciones de supuestos beneficios por tomar este medicamento para aliviar, supuestamente, los síntomas del coronavirus.



Sin embargo, su uso no se recomienda porque no hay estudios que sustenten su eficacia como tratamiento para el Covid-19, señaló Carlos Alonso, doctor en Ciencias de la Salud Pública y académico de la UdeG.



Además, dijo que quienes lo consumen puede tener algunas afectaciones en la salud como llagas, úlceras profundas e intoxicación si se combina con otros medicamentos, y genera vulnerabilidad del sistema inmune, contraproducente en casos de Covid-19.

En una declaratoria conjunta, Institutos Nacionales de Salud de EE.UU. afirmaron ayer que no hay suficientes datos para decir si la ivermectina ayuda contra el covid-19.

