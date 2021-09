COVID: Estados Unidos respalda tercera dosis para adultos mayores

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades respaldaron el jueves una tercera dosis de refuerzo para millones de estadounidenses mayores o vulnerables al coronavirus, lo que abrió una nueva fase en la campaña de vacunación contra el COVID-19 en el país.

Rochelle Walensky, directora de los CDC, firmó las recomendaciones de un panel de asesores el jueves en la noche.

Según los expertos, la dosis de refuerzo debería ofrecerse a personas de 65 años, residentes en centros de mayores y a aquellos de entre 50 y 64 años con patologías previas peligrosas. La tercera dosis debería administrarse al menos seis meses después de haber recibido la segunda de Pfizer-BioNTech.

Walensky decidió además hacer una recomendación que había sido rechazada por el comité de expertos.

Los asesores habían votado en contra de decir que la población entre 18 y 64 años podía recibir la nueva inyección si trabajan en salud o tienen un empleo que les haga estar en un mayor riesgo de exposición al virus.

Pero la directora de la agencia discrepó con esta decisión e incluyó la recomendación, señalando que concuerda con la autorización de la FDA para la dosis de recuerdo emitida a principios de semana.

Las tres vacunas contra el COVID-19 utilizadas en Estados Unidos siguen ofreciendo una elevada protección contra una enfermedad grave, hospitalización y muerte por coronavirus, incluso durante la propagación de la variante delta, que es más contagiosa. Pero sólo unos 182 millones de estadounidenses cuentan con esquema completo de vacunación, apenas el 55% de la población.

“Podemos aplicar el refuerzo a las personas, pero esa realmente no es la respuesta a esta pandemia”, dijo la doctora Helen Keipp Talbot, de la Universidad de Vanderbilt. “Los hospitales están llenos porque las personas no están vacunadas. Le estamos negando la atención a las personas que la merecen porque estamos llenos de pacientes con COVID que no están vacunados”.

La decisión del jueves representa una versión sumamente diluida del plan que presentó el gobierno del presidente Joe Biden el mes pasado, en el cual se propuso aplicar refuerzos a prácticamente todas las personas para reforzar su inmunidad. La tarde del miércoles, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus iniciales en inglés), al igual que los CDC, aprobaron los refuerzos de Pfizer para una porción mucho más específica de la población de lo que había propuesto la Casa Blanca.