Covid: El estrés se ha disparado: He aquí siete consejos para reducirlo

Ciudad de México.- No sólo el Covid-19 alcanzó proporciones pandémicas en 2020. En todo el mundo, los niveles de estrés también se dispararon.

Los cambios en cómo vivimos y trabajamos, los confinamientos, el aislamiento social y los temores sobre nuestras finanzas y la salud están exacerbando los problemas de salud mental existentes. ¿Qué podemos hacer al respecto?

La sabiduría común nos dice que salgamos a tomar un poco de aire fresco. ¿Pero cómo podemos desestresarnos de esta manera ahora que la mayoría de nosotros no siempre podemos salir a la calle con seguridad?

He aquí algunas tácticas que funcionan para la mayoría de la gente.

1.- Muévase, muévase

Cualquier forma de movimiento puede ser un fantástico alivio del estrés. La Internet está llena de sencillas rutinas de ejercicio que pueden hacerse en casa.

También hay cosas más pequeñas que puede hacer para añadir movimiento a su día. Por ejemplo, intente estar de pie en su escritorio para mejorar su salud metabólica.

2.- Entrene su mente

Al igual que podemos entrenar nuestros cuerpos para que sean más rápidos, fuertes y equilibrados, podemos entrenar nuestros cerebros para que piensen en formas que nos ayuden a manejar nuestras ansiedades.

Una práctica sencilla es hacer cinco respiraciones profundas, cinco veces al día.

Cuando se concentra en respirar profundamente se está desvinculando de las distracciones, bajando su ritmo cardíaco y estabilizando su presión sanguínea, y a su vez, disminuyendo su nivel de estrés.

3.- Sople burbujas

Puede que esta sugerencia le parezca extraña, pero puede ser beneficiosa para luchar contra la respuesta de su cuerpo al estrés.

El acto de soplar burbujas requiere que respire profundamente hacia adentro y hacia afuera. El aumento de oxígeno en su cuerpo envía un mensaje a su cerebro para que se relaje.

4.- Mantenga un diario de gratitud

La investigación muestra que expresar gratitud aleja nuestra atención de las emociones tóxicas, ayudándonos a centrarnos en las más reconfortantes.

¿Cómo puede practicar la gratitud? He aquí una idea: Al comienzo de su día, escriba tres cosas por las que esté agradecido.

5.- Ríase

La risa también tiene notables beneficios para la salud.

A corto plazo, la risa libera y alivia la tensión en nuestros cuerpos; a largo plazo, fortalece nuestro sistema inmunológico, mejora nuestro ánimo y nos ayuda a lidiar con situaciones difíciles. Encuentre actividades que le hagan cosquillas en su hueso de la risa y practíquelas regularmente.

6.- Entre en el flujo

Al estar absorto en una actividad o momento se le conoce como estar en el "flujo". En este estado, su concentración se hace cargo de los sentimientos de estrés, dejándolo más ligero y feliz.

Cantar, cocinar y pintar pueden ser actividades de flujo. Averigüe qué es lo que funciona para usted.

7.- Escuche música

La música es universalmente conocida por ser una forma de desestresarse. Una extensa investigación respalda esto. Si quiere inspiración, busque listas de reproducción con canciones relajantes.

Aunque podría no sentirse seguro salir ahora mismo, no deje que eso le impida cuidar su salud mental. Puede que no todas las prácticas anteriores funcionen para usted, pero apuesto a que encontrará una o dos que le den la liberación que busca.

