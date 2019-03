¡Nota para chicos! Crean botox para agrandar el miembro

Agencia

Ciudad de México.- Surge nuevo tratamiento con botox que, aseguran, puede aumentar el tamaño del pene.

En los últimos años han surgido varios métodos para agrandar el diámetro y grosor del pene. Uno de los tratamientos más novedosos es a base de botox.

De acuerdo al portal australiano News-Mail, en este tratamiento el botox debe inyectarse debajo de la dermis cuando el órgano sexual masculino se encuentra erecto.

Mohamad El-Ahmad, quien se sometió a esta práctica en una clínica de Sídney, Australia, brindó su testimonio a ese portal diciendo que el resultado luego de este tratamiento es una apariencia “más grande y reluciente” del miembro.

Agregó que si bien la idea de las inyecciones puede ser dolorosa, en realidad la sensación es de un 4 de 10.

"El mayor problema que nunca consideré fue encontrar un condón que se ajuste. No puedo. Se rompen hasta la mitad. Incluso el XXL no me queda bien ahora”

Este tratamiento tiene un costo de 30 mil dólares (563 mil 760 pesos) y una duración de 18 a 24 meses. Después de ese tiempo el paciente debe aplicarse botox nuevamente.

Es un procedimiento no quirúrgico, mínimamente invasivo y completamente reversible, con un tiempo de inactividad mínimo para que los hombres puedan aumentar su grosor en una hora sin puntos de sutura, anestesia general u hospitalización.

(…) El relleno también se conoce como ácido hialurónico, es el mismo que se usa tradicionalmente en los labios y las mejillas. Es una sustancia suave, similar a un gel, que se produce naturalmente en el cuerpo. Un tratamiento estándar puede aumentar la circunferencia flácida de 2 a 3 cm, y la circunferencia entre 1.0 y 2.5 cm”.

… comentó la doctora Sara Kotai, directora médica de Man Cave Sydney, donde se aplica este tratamiento.