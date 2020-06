Cria hijos responsables aún en tiempos de pandemia por coronavirus

ESTADOS UNIDOS.- La contingencia sanitaria provocada por la pandemia de coronavirus ha demostrado la vulnerabilidad en la que se encuentra la sociedad ante una hecatombe. Es por ello que expertos sugieren a los padres de familia aprovechar estos momentos para criar niños responsables, y desarrollar sus habilidades que les permita ser en un futuro seres humanos resilientes y exitosos.

De acuerdo con Julie Lythcott-Haims,autora del libro ‘How to Raise an Adult’ (¿Cómo criar a un adulto?), en una entrevista brindada al portal Business Insider, los niños cuando son mimados, difícilmente se convierten en adultos responsables.

La autora afirma que ella misma crío a sus dos hijos como si se trataran de árboles bonsái delicados, asegurándose de no perturbarlos y cuidándolos muy bien. Pero con el tiempo se dio cuenta que sus hijos no era arboles vulnerables, sino más bien flores silvestres y que debía criarlos para que fueran capaces de avanzar por su propia cuenta.

Lyncott-Haims recuerda a los padres que deben tener autoridad, pero no ser autoritarios. Este tipo de progenitores muestran amor y afecto pero también hacen cumplir las reglas y establecen expectativas altas para sus hijos. Así los niños desarrollan identidades más fuertes y con autoestima. Lo que no ocurre con los padres permisivos quienes se vuelven amigos de sus hijos y no establecen límites saludables. Mientras los autoritarios enseñan con mano de hierro y solo llenan de dudas las mentes de los más pequeños.

Permíteles fallar y reconocer sus errores

Para darles espacio a los hijos también es necesario que fallen. Julie explica que si los hijos dejan las tareas en casa, algunos padres van al instituto y se los llevan, para que el niño no tenga mala nota, sin embargo parece no ser tan beneficioso.

Los padres deberían aprovechar la oportunidad para enseñarles a los niños la importancia de la responsabilidad y la organización. Así como pasa en las tareas del hogar, los padres no van a estar siempre para ayudarlos.

Salir de la zona de confort es necesario

Para enseñar responsabilidades de los hijos también es indicado que pueden asumir riesgos al ser mayores. De esta manera podrán conseguir muchas cosas si abandonan la zona de confort.

“Nuestros hijos deben poder hacer todas estas cosas sin tener que llamar a sus padres por teléfono”, detalla Lythcott-Haims. “Si nos llaman para preguntar cómo hacer algo, no tienen las habilidades básicas para vivir”.

Responsabilidad y ahorro, claves del éxito

Otro punto importante para enseñar responsabilidad a los hijos es que sean capaces de interpretar cosas tan simples como las señales de tránsito, así podrán defenderse en el entorno. “Llevamos o acompañamos a nuestros hijos a todas partes, incluso cuando un autobús, su bicicleta y sus propios pies podrían llevarlos hasta allí. Por lo tanto, los niños no conocen la ruta para ir de aquí hasta allí”, describe la especialista.

Otra habilidad que necesitan los adultos es saber cómo ahorrar y gastar el dinero, por lo tanto es una de las responsabilidades de los hijos, aprender sobre la sensibilidad económica. De esta manera le estás enseñando el valor del dinero, cómo invertir y gastar en artículos básicos.