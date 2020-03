¿Cuánto tiempo sobrevive el Covid- 19 en una superficie?

MÉXICO.- El virus Covid-19, responsable de la actual pandemia de coronavirus, puede vivir en superficies de acero inoxidable por hasta 72 horas, cartón por hasta 24 horas y en cobre por 4 horas y aún ser contagioso.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda limpiar los objetos con un desinfectante común para matar el virus y con ello evitar la propagación del virus. Esto porque se cree que otros coronavirus pueden vivir en superficies de metal, plástico y vidrio durante cuatro o cinco días, y pueden persistir hasta nueve días, dependiendo de la temperatura y la humedad, afirman los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades​.

De acuerdo con una entrevista brindada por Martín Piña, director de la carrera de Ingeniería en Alimentos de Fundación UADE a Infobae, la duración exacta de la vida del virus en una superficie — un poste, una baranda o incluso el dinero — depende de muchos factores, incluyendo la temperatura, la humedad y el tipo de superficie circundante.

El ingeniero aseveró que una persona también puede contraer el nuevo coronavirus si toca una superficie u objeto que tenga partículas virales y luego se toca la boca, la nariz o los ojos.

“Lo que se sabe es que el coronavirus puede sobrevivir desde algunas horas hasta tres días”, aseguró Martín Piña.

Coronavirus puede durar de cuatro a nueve días en algunos objetos



Un estudio reciente publicado en la revista médica The New England Journal of Medicine de científicos de un laboratorio federal informó que el SARS-CoV-2, el virus que causa la actual pandemia de coronavirus, puede vivir en superficies de plástico y acero inoxidable por hasta 72 horas, en cartón por hasta 24 horas y en cobre por 4 horas.

Otro estudio de 2020 publicado en el Journal of Hospital Infection analizó 22 estudios sobre otros coronavirus SARS y MERS. Los investigadores encontraron que, en promedio, los virus persistieron en las superficies de metal, plástico y vidrio a temperatura ambiente durante cuatro o cinco días, y podrían persistir hasta nueve días, dependiendo de la temperatura y la humedad. Por lo tanto, cuánto tiempo viven los gérmenes dañinos en diferentes superficies es muy específico para el patógeno, los factores ambientales como la humedad y también en qué superficie está.

Con las telas, no está claro hasta el momento cuánto tiempo pueden durar los virus.