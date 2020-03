Coronavirus obliga a cuarentena y con ello permite un respiro al planeta

CHINA.- Investigadores de la Universidad de Nueva York dieron a conocer que la concentración en monóxido de carbono, principalmente producida por los gases de escape de los automóviles, ha disminuido casi un 50% en las ciudades afectadas por el coronavirus. Esto significaria que la cuarentena indicada por las autoridades sanitarias en varios paises ha significado un respiro para el planeta.

De acuerdo con el portal de noticias francés RFI, esta drástica reducción de la contaminación atmosférica también es beneficiosa para los seres humanos, pues al disminuir los contaminantes que causan muchos problemas pulmonares responsables de cinco millones de muertes prematuras al año, también se reduce el riesgo de mortalidad por infección de Covid-19.

El estudio arrojó que el primer país en reducir sus tasas de contaminación ambiental fue precisamente China, el mayor contaminante a nivel mundial y donde apareció la epidemia del coronavirus, en diciembre pasado. Es lo que muestran las imágenes de la Nasa tomadas desde finales de enero : la concentración de dióxido de nitrógeno, uno de los contaminantes más frecuentes en zonas urbanas, disminuyó entre 30% y 50% en varias de las grandes ciudades chinas, en comparación al mismo período en 2019. Además, desde diciembre, los chinos consumen menos carbón, petróleo y acero, lo que ha tenido un impacto favorable en la reducción de las emisiones de gas con efecto invernadero.

A new animation showing the variation of nitrogen dioxide emissions over #China (Dec-March) – thanks to @CopernicusEU #Sentinel5P data.

Sentinel-5P currently provides the most accurate measurements of NO2 and other trace gases from space.

ℹ️https://t.co/Gn9mvSnIu6 pic.twitter.com/nDLrboKnXG