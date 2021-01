El cubrebocas más inteligente del mundo tiene luces, bocinas y ventiladores

Ciudad de México.- Para protegernos en contra del Covid-19 una de las medidas recomendadas por las autoridades es el uso de cubrebocas.

Siendo un accesorio tan relevante en la actualidad no solo se han creado todo tipo de diseños en tela y otros materiales, las firmas de tecnología se han dado a la tarea de lanzar soluciones que hacen mucho más que protegernos de virus, algunos cuentan con altavoces, filtros de aire y hasta luces.

En el marco del CES 2021, que este año, precisamente debido a la pandemia se está realizando de manera virtual, la compañía Razer presentó un prototipo de mascarilla inteligente que no solo busca mejorar la comodidad de los usuarios sino entregarles otras funciones.

Su cubrebocas Project Hazel, asegura la compañía, ofrece protección respiratoria de grado médico N95.

Además está equipado con ventiladores activos desmontables y recargables, así como un sistema Smart Pods que regula el flujo de aire para una respiración óptima que cuentan con alta eficiencia de filtración bacteriana.

Según la Razer, filtran al menos el 95% de las partículas transportadas por el aire y tienen una alta resistencia a los fluidos.

Su modelo aborda dos preocupaciones comunes relacionadas con las mascarillas de tela: la contaminación y la interacción social.

Por ser reutilizable, los usuarios no tendrán que reemplazar y tirar sus mascarillas.

Por otra parte, tiene un diseño claro y transparente para que sea posible ver las expresiones faciales, lo que también es un beneficio para las personas con problemas de audición que pueden leer los labios y entender lo que el otro está diciendo.

Tiene también un sistema de luces interiores que se activan automáticamente en la oscuridad, permitiendo a los usuarios expresarse claramente independientemente de las condiciones de iluminación.

Y, para un mayor entretenimiento y personalización los usuarios pueden activar dos zonas de iluminación Razer Chroma RGB personalizables que ofrecen 16.8 millones de colores y un conjunto de efectos de iluminación dinámica.

Además, como las máscaras también tienden a reducir el volumen de voz, su nueva tecnología, Razer VoiceAmp, utiliza un micrófono y un amplificador incorporados para mejorar el habla del usuario y lograr una comunicación clara.

Razer afirma que su sistema puede proteger al usuario durante todo el día antes de tener que recargar la batería.

Resaltó también que la máscara es resistente al agua y a los rayones.

Por otra parte, la máscara inteligente del Project Hazel utiliza ventiladores de disco reemplazables y recargables que pueden ser desinfectados de bacterias y virus colocándolos dentro de su caja de carga rápida inalámbrica de doble propósito con luz interior UV desinfectante. Los indicadores de iluminación muestran los niveles de carga.

El modelo Project Hazel está revestido de silicón y cuenta con un sistema de enfriamiento y regulación activa del aire, trayendo aire fresco y expulsando el CO2.

La compañía explicó que ofrece un sellado hermético gracias a sus correas ajustables para las orejas, de manera que puede adaptarse al tamaño y forma de la cara para un ajuste seguro que evita la obstrucción de la boca.

Razer explicó que su concepto de máscara inteligente continuará siendo optimizado a través de pruebas y la retroalimentación de los usuarios para asegurar el cumplimiento de la seguridad y la máxima comodidad y facilidad de uso.

"Razer reconoce la incertidumbre del camino que tenemos por delante, por lo que era nuestro deber ayudar a proteger a los miembros de nuestra comunidad y prepararlos contra las amenazas invisibles.

Meet Project Hazel, the world’s smartest mask. Built to provide a safe, social, and sustainable experience, this mask ensures the highest degree of safety with the best quality of life enhancements. Face the new normal with protection far from average: https://t.co/1xlSPfpE1L pic.twitter.com/7bQRYgHYk3