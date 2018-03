¿Sabías que puedes donar tu cuerpo a la ciencia? Esto hacen con él

Agencia

España.- ¿Sabías que puedes donar tu cuerpo a una serie de instituciones acreditadas, que pueden encontrar una serie de usos?, aunque el proceso y lo que realmente sucede después de la muerte, puede ser un poco confuso.

Por ejemplo, en Estados Unidos, el proceso no está estrictamente regulado y es un tanto controvertido. La Asociación Estadounidense de Bancos de Tejidos (AATB), proporciona acreditación para las organizaciones que desean aceptar donaciones corporales, al igual que el Instituto Internacional para el Avance de la Medicina, pero no existe la obligación legal de hacerlo, lo que lleva a algunas tácticas cuestionables, informa el portal Muy Interesante.

En España, una de estas instituciones es el Departamento de Anatomía y Embriología de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid.

En Reino Unido, el proceso es un poco más estricto. Está regulado por la organización Human Tissue Authority, que tiene una lista de 19 instituciones médicas con licencia a las que se puede contactar para comenzar el proceso de donación del cuerpo, mediante una serie de documentos.

En México, puedes hacerlo en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que cuenta con un programa de Donación de Cuerpos, que se encarga de coordinar, implementar y asegurar la disponibilidad de los cadáveres que tendrán fines docentes y de investigación, "para desarrollar nuevos tratamientos médicos, técnicas quirúrgicas, dispositivos biomédicos, así como perfeccionar las prácticas médicas y forenses en beneficio de la población mexicana", asegura la página oficial.

¿Qué es lo que piden?

Hay varias condiciones que deben cumplirse para que se acepte la donación de un cuerpo. El solicitante no debe tener antecedentes de enfermedades transmisibles y también debe contar con una buena salud en general antes de morir (no se aceptan cuerpos con gran obesidad). De la misma manera, si se requiere de autopsia o la muerte ha sido violenta, las instituciones médicas no aceptarán el cuerpo.

Los derechos de propiedad sobre el cuerpo cesan cuando morimos, lo que significa que este puede ser utilizado para algo que probablemente no se prevee.

Lo que sucede después es un poco más complicado. Existen pautas estrictas que deben seguirse tras la muerte, incluido el tratamiento ético adecuado del cadáver. Algunas instituciones incluso, pueden llevar a cabo un servicio conmemorativo.

¿Qué hacen con el cuerpo?

Si finalmente aceptan el cuerpo, puede ser embalsamado por una institución médica después de la muerte, lo que significa que se inyecta líquido para desinfectar el cuerpo y prepararlo para la disección. Después de esto, se almacena en un refrigerador para su uso posterior que podría ser meses más tarde, o incluso, hasta 10 años después. Esta es la fecha límite en la que se puede preservar.

Los cuerpos que han sido embalsamados pueden ser utilizados por los estudiantes para la disección. Pueden tardar meses en eliminar la piel y examinar músculos, nervios y órganos. Cuando la investigación se completa, se juntan todos los restos y se incineran.

Hay muchas otras cosas para las que se puede usar un cuerpo. Algunos se usan como maniquíes de prueba de choque, con rayos X y autopsias que se usan para examinar cualquier daño al cadáver. En los EE. UU., algunos cadáveres se utilizan para la investigación forense en una granja de cuerpos administrada por la Universidad de Tennessee. Otros pueden, incluso, exhibirse en exposiciones, ya sea en su totalidad o en parte.