Cuidar la higiene de la barba podría evitar infección por coronavirus

MÉXICO.- La contingencia sanitaria provocada ante la pandemia por coronavirus ha obligado a extremar las medidas de higiene y distanciamiento social, con el fin de evitar la proliferación del virus de Wuhan. Los epidemiólogos y especialistas de la salud obtiene cada vez más datos importantes sobre el comportamiento del Covid-19. Dichos estudios han indicado que la barba en los varones podría ser un medio de transporte para la cepa.

De acuerdo con Infobae, los virus y bacterias llegan a la boca, la nariz y los ojos e infectan el organismo, es por ello que tocarse la cara y no lavarse las manos favorecen el contagio, y eso ya está comprobado, pero en la actualidad se habla sobre un nuevo supuesto: la barba de los hombres.

“Todo el vello facial, incluso el del cuero cabelludo, si está expuesto en el ambiente y se encuentra a menos de un metro de un posible caso, podría ocasionar una propagación y el virus podría quedar depositado sobre el cabello. Por lo tanto, se recomienda usar cofia en el ámbito de la salud y usar la menor cantidad de vello facial, ya que el cubrebocas no queda lo suficientemente cerrado e impide las medidas de aislamiento”, dijo a Paula Rodríguez Iantorno, médica infectóloga de Helios Salud.

Y es que una persona también puede contraer el nuevo coronavirus si toca una superficie u objeto que tenga partículas virales y luego se toca la boca, la nariz o los ojos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades​. La duración exacta de la vida del virus en una superficie, un poste, una baranda o incluso el dinero, depende de muchos factores, incluyendo la temperatura, la humedad y el tipo de superficie circundante.

En este sentido, una investigación de la Clínica Hirslanden de Suiza reveló que las barbas están llenas de bacterias debido a que casi la mitad de las investigadas tenía microorganismos que eran peligrosos para la salud humana. “Los virus sobreviven en superficies húmedas, las barbas seguramente lo son más que la piel", explicó la médica infectóloga Cristina Freuler, jefa del Departamento de Medicina Interna del Hospital Alemán.

De este modo, Freuler explicó que “los virus se transmiten por gotas. Cuando esa gota es pesada, contamina toda la superficie. Puedo toser, contaminar la mano y de ahí el escritorio. Luego la persona sana toca esa superficie. Sin embargo, la piel es impermeable pero lo que es vital es que las personas no se toquen la parte de la cara que tiene mucosas, es decir la boca, la nariz y los ojos”.

Cabe mencionar que en el 2017 los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos advirtieron que el vello facial puede interferir en la efectividad de los cubrebocas y los respiradores utilizados para combatir la propagación de enfermedades como el coronavirus o Covid-19.

De este modo, según un gráfico publicado por el CDC sobre el uso del vello facial y el respirador, tener una barba, rastrojos o hasta patillas puede interferir en la protección proporcionada por la máscara, que funciona para eliminar contaminantes del aire y cubrir al menos la nariz y la boca.

Sin embargo, aquellos que tienen un parche de barba, bigotes laterales, bigote de lápiz, bigote de morsa o bigote de manillar no estarían afectados. Según el gráfico, el vello facial que es seguro para el uso del respirador también incluye los estilos de vello llamados cepillo de dientes, pantalla de lámpara, zorro, chevron y zappa.

En síntesis, aunque la barba al igual que el cuero cabelludo largo están expuestos al virus como cualquier otra superficie el factor que cambiará todo serán las medidas de higiene de cada persona con el fin de evitar la propagación del coronavirus.

@CDCgov does not currently recommend the general public use respirators for #COVID19. This 2017 graphic is meant for workers who wear them for airborne hazard protection, as facial hair can cause the tight seal to leak. Learn about COVID-19 and #PPE: https://t.co/A6dyYUJ5vb pic.twitter.com/rHwyQHxv67