¿Cthulhu eres tú? Descubren fósil de extraña criatura marina

REINO UNIDO.- Paleontólogos de EE.UU. y el Reino Unido descubrieron los de una antigua criatura marina, familia de los invertebrados conocidos como pepinos de mar. Su cuerpo medía tres centímetros y estaba completamente cubierto de placas óseas erizadas; contaba con 45 tentáculos blindados, que probablemente utilizaba para capturar alimentos y escabullirse por el fondo marino.

De acuerdo a RT, los especialistas denominaron el hallazgo 'Sollasina cthulhu', por su parecido con el personaje de la mítica deidad Cthulhu de las obras del escritor estadounidense H.P. Lovecraft. Los resultados de la investigación han sido publicados en la revista Proceedings of the Royal Society B. Los restos, encontrados en Herefordshire (Reino Unido), tienen 430 millones de años de antigüedad.

A neat reconstruction of an intriguing Paleozoic echinoderm called an ophiocistioid! Early ancestors of sea cucumbers with a very urchin-like appearance! Sollasina cthulhu! Named for Lovecraft's famous monster!! A nice account here https://t.co/VzubjAPERm pic.twitter.com/UiE1spXQpk