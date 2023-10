Descubren rostro extraño en planeta gigante al estilo Picasso

Este fin de semana, la NASA compartió la imagen de un rostro espeluznante e impactante en Júpiter, como parte del 142 aniversario del nacimiento del pintor y escultor español Pablo Picasso.

La fotografía que ves a continuación no es más que un conjunto de tormentas y nubes agitadas descubiertas por la misión espacial Juno de la NASA en la superficie del planeta gigante Júpiter.

La cámara del Juno pudo captar el rostro que se asemeja a la pintura de ‘El Beso’, creada en 1969 por Picasso, durante un recorrido cercano sobre el planeta el 7 de septiembre de este año.

OK. I like it. Picasso!



The #JunoMission captured this view in Jupiter's far north that resembles a Cubist portrait displaying multiple perspectives.



We present the @NASASolarSystem image to you on Oct. 25—what would have been Picasso's 142nd birthday: https://t.co/2WChdpAycc pic.twitter.com/fJkdlb974R