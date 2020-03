Desmiente la OMS los mitos, rumores y demás ideas descabelladas acerca del coronavirus

México.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó un comunicado mediante su página oficial para mantener debidamente informada a la sociedad, luego de que comenzaran a circular centenares de noticias falsas acerca del coronavirus, la manera en que se propaga la enfermedad y demás tópicos respecto a la pandemia. A continuación desmentimos algunos de ellos:

¿Se llama coronavirus porque se da en la coronilla de la cabeza?

De acuerdo con una publicación de la revista Nature, la enfermedad fue bautizada así porque su figura simulaba una corona solar. Por su parte la OMS explicó que el nuevo nombre se toma de las palabras "corona", "virus" y disease (enfermedad en inglés), mientras que 19 representa el año en que surgió (el brote se informó a la OMS el 31 de diciembre de 2019).

¿El coronavirus puede transmitirse mediante picadura de mosquito?

No, no es dengue. El nuevo coronavirus es un virus respiratorio que se propaga principalmente por contacto con una persona infectada a través de las gotículas respiratorias que se generan cuando esta persona tose o estornuda o a través de gotículas de saliva o secreciones de la nariz, afirma la OMS.

¿Pueden el frío y la nieve matar el nuevo coronavirus?

La temperatura normal del cuerpo humano se mantiene en torno a 36,5° y 37°, con independencia de la temperatura exterior o de las condiciones meteorológicas. Por lo tanto, no hay razón para creer que el frío pueda matar el nuevo coronavirus o acabar con otras enfermedades.

¿Entonces, el virus se transmite en climas cálidos y húmedos?

Las pruebas científicas obtenidas hasta ahora indican que el coronavirus puede transmitirse en cualquier zona, incluidas las de clima cálido y húmedo. Con independencia de las condiciones climáticas, hay que adoptar medidas de protección.

¿Bañarme agua caliente me ayuda a prevenir el coronavirus?

Bañarse en agua caliente no proporciona ninguna protección contra el nuevo coronavirus. Con independencia de la temperatura del agua de la bañera o la ducha, la temperatura corporal continuará siendo de 36,5 °C a 37 °C. De hecho, si el agua está muy caliente puede uno quemarse.

¿Entonces, cómo me protejo del Covid-19?

Para protegerse, es necesario evitar el contacto cercano con cualquier persona que tenga fiebre y tos, y practicar una buena higiene de las manos y de las vías respiratorias.

¿Cuál es la distancia máxima a la que me pueden alcanzar las gotículas de un estornudo?

La Organización Mundial de la Salud señala en su publicación que las gotículas respiratorias pueden alcanzar hasta 3 pies de distancia, alrededor de 91 centímetros, de una persona que tose o estornuda. Por eso la importancia de la sana disctancia.

¿El coronavirus puede propagarse a través del aire?

“Los coronavirus no se propagan a grandes distancias a través del aire”, apunta la OMS. Las gotículas producidas durante un estornudo son demasiado pesadas para propagarse a grandes distancias. Sin embargo, la infección también puede producirse al tocarse los ojos, la boca o la nariz después de estar en contacto con una superficie contaminada.

¿Y si me rocío cloro en las manos, es más efectivo que el gel en alcohol?

No. Rociar todo el cuerpo con alcohol o cloro no sirve para matar los virus que ya han entrado en el organismo. Pulverizar estas sustancias puede dañar la ropa y las mucosas (es decir, los ojos, la boca, etc.). Tanto el alcohol como el cloro pueden servir para desinfectar las superficies, siempre que se sigan las recomendaciones pertinentes, pero por ninguno motivo en la piel.